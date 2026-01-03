DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.866.019,53 -0,25%

Nilüfer Belediyesi güneş enerjisinde 2.207 MW üretimle büyüdü

Nilüfer Belediyesi 2025'te 2.207 MW elektrik üretti; üretim %19, tasarruf %37 arttı, 1.324 ton CO salınımı engellendi ve 6 milyon TL tasarruf sağlandı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 12:43
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 12:43
Nilüfer Belediyesi güneş enerjisinde 2.207 MW üretimle büyüdü

Nilüfer Belediyesi güneş enerjisinde büyümeyi hızlandırdı

Nilüfer Belediyesi, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla 2025 yılında kayda değer bir büyüme sergiledi. Toplamda kurulu güneş santrallerinden sağlanan üretim, çevresel ve ekonomik kazanımları beraberinde getirdi.

Üretim ve çevresel etki

Belediyenin 2025 yılında güneş enerji santrallerinden ürettiği elektrik miktarı 2.207 MW olarak gerçekleştirildi. Bu değer, bir önceki yıla göre %19lik artış anlamına geliyor. Artan üretim sayesinde 1.324 ton CO salınımı engellendi; bu da 1.860 adet dikili ağaca eşdeğer çevresel kazanım olarak hesaplandı.

Ekonomik kazanç ve tasarruf

Güneş enerjisinden elde edilen üretim sayesinde Nilüfer Belediyesi 2025 yılında 6 milyon TL tasarruf sağladı. Bu sonuç, belediye bütçesinde bir önceki yıla kıyasla %37'yi aşan tasarruf artışı olarak kayda geçti ve yenilenebilir enerji yatırımlarının ekonomik katkısını net şekilde ortaya koydu.

Kurulan santraller ve dağılım

Nilüfer Belediyesi; biri arazi tipi, 7’si çatı tipi olmak üzere toplam 8 Güneş Enerji Santrali (GES) işletiyor. Çatı tipi santraller Beşevler Cimnastik Salonu, Ürünlü Kent Bostanları, İbrahim Yazıcı Stadyumu, Yüzüncüyıl Spor ve Gençlik Merkezi, Altınşehir Gençlik Merkezi, Nilüfer İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ve Üçevler Spor Tesisi'nde kurulu bulunuyor. Arazi tipi GES ise Güngören Mahallesi'nde yer alıyor. Bu santraller, belediye hizmet binalarının enerji tüketiminin önemli bir bölümünü karşılıyor.

Belediye yönetiminin hedefleri

Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer Belediyesi’nin 2014 yılında Başkanlar Sözleşmesi’ne taraf olduğunu anımsatarak, 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını %40 azaltma taahhüdüne vurgu yaptı. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "2024’ten 2025’e uzanan bu artış, doğru bir stratejiyle ilerlediğimizi açıkça gösteriyor. 2025-2029 Stratejik Planımız kapsamında yenilenebilir enerji üretimimizi her yıl artırmayı, çevresel sorumluluğumuzu daha da güçlendirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

GÜNEŞ ENERJİSİ YATIRIMLARIYLA 2025’TE 2.207 MW ELEKTRİK ÜRETEN NİLÜFER BELEDİYESİ, ÖNCEKİ YILA...

GÜNEŞ ENERJİSİ YATIRIMLARIYLA 2025’TE 2.207 MW ELEKTRİK ÜRETEN NİLÜFER BELEDİYESİ, ÖNCEKİ YILA GÖRE ÜRETİMDE YÜZDE 19, TASARRUFTA YÜZDE 37 ARTIŞ SAĞLAYARAK 1.324 TON KARBON SALINIMINI ÖNLEDİ; 1.860 AĞACA EŞDEĞER ÇEVRESEL KAZANIM VE 6 MİLYON TL TASARRUF ELDE ETTİ.

GÜNEŞ ENERJİSİ YATIRIMLARIYLA 2025’TE 2.207 MW ELEKTRİK ÜRETEN NİLÜFER BELEDİYESİ, ÖNCEKİ YILA...

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AOSB Başkanı Sütcü: Her yatırım Adana’nın sanayi gücüne değer katıyor
2
Nilüfer Belediyesi güneş enerjisinde 2.207 MW üretimle büyüdü
3
Kuruyemiş Alışverişinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
4
BUÜ’de 3B Yazdırılabilir Beton Laboratuvarı Açıldı — İnşaat Teknolojisinde Yeni Dönem
5
Yılmaz: Ocak Enflasyonu ile Enflasyonda 20'li Rakamları Göreceğiz
6
Bursa Business School 2025: Uludağ Türkiye'nin Stratejik Zirve Merkezi
7
TESK Başkanı Palandöken: Esnaf ve Sanatkârlar 2026'ye Umutlu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları