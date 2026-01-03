Nilüfer Belediyesi güneş enerjisinde 2.207 MW üretimle büyüdü

Nilüfer Belediyesi güneş enerjisinde büyümeyi hızlandırdı

Nilüfer Belediyesi, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla 2025 yılında kayda değer bir büyüme sergiledi. Toplamda kurulu güneş santrallerinden sağlanan üretim, çevresel ve ekonomik kazanımları beraberinde getirdi.

Üretim ve çevresel etki

Belediyenin 2025 yılında güneş enerji santrallerinden ürettiği elektrik miktarı 2.207 MW olarak gerçekleştirildi. Bu değer, bir önceki yıla göre %19lik artış anlamına geliyor. Artan üretim sayesinde 1.324 ton CO salınımı engellendi; bu da 1.860 adet dikili ağaca eşdeğer çevresel kazanım olarak hesaplandı.

Ekonomik kazanç ve tasarruf

Güneş enerjisinden elde edilen üretim sayesinde Nilüfer Belediyesi 2025 yılında 6 milyon TL tasarruf sağladı. Bu sonuç, belediye bütçesinde bir önceki yıla kıyasla %37'yi aşan tasarruf artışı olarak kayda geçti ve yenilenebilir enerji yatırımlarının ekonomik katkısını net şekilde ortaya koydu.

Kurulan santraller ve dağılım

Nilüfer Belediyesi; biri arazi tipi, 7’si çatı tipi olmak üzere toplam 8 Güneş Enerji Santrali (GES) işletiyor. Çatı tipi santraller Beşevler Cimnastik Salonu, Ürünlü Kent Bostanları, İbrahim Yazıcı Stadyumu, Yüzüncüyıl Spor ve Gençlik Merkezi, Altınşehir Gençlik Merkezi, Nilüfer İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ve Üçevler Spor Tesisi'nde kurulu bulunuyor. Arazi tipi GES ise Güngören Mahallesi'nde yer alıyor. Bu santraller, belediye hizmet binalarının enerji tüketiminin önemli bir bölümünü karşılıyor.

Belediye yönetiminin hedefleri

Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer Belediyesi’nin 2014 yılında Başkanlar Sözleşmesi’ne taraf olduğunu anımsatarak, 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını %40 azaltma taahhüdüne vurgu yaptı. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "2024’ten 2025’e uzanan bu artış, doğru bir stratejiyle ilerlediğimizi açıkça gösteriyor. 2025-2029 Stratejik Planımız kapsamında yenilenebilir enerji üretimimizi her yıl artırmayı, çevresel sorumluluğumuzu daha da güçlendirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

