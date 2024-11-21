DOLAR
34,48 -0,07%
EURO
36,4 -0,25%
ALTIN
2.936,86 -0,09%
BITCOIN
3.246.397,29 0,07%

Nvidia'nın Geliri Yıllık Yüzde 94 Arttı

Nvidia'nın çip gelirleri, yapay zeka çiplerine yönelik yüksek talep ile 3 aylık dönemde 35,1 milyar dolara ulaştı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 01:27
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 01:27
Nvidia'nın Geliri Yıllık Yüzde 94 Arttı

Nvidia'nın Geliri Neredeyse İkiye Katlandı

Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia, yapay zeka çiplerine yönelik güçlü talebin etkisiyle 27 Ekim'de sona eren 3 aylık dönemde yıllık %94 artış göstererek gelirini neredeyse iki katına çıkardı. Şirket, bu dönemde elde ettiği gelirin 35,1 milyar dolara ulaştığını açıkladı ve piyasa beklentilerinin üzerinde bir sonuç ortaya koydu.

Gelir ve Kar Artışı

Nvidia'nın bilançosunda belirtilene göre, şirketin geliri bir önceki çeyreğe göre %17 artış gösterdi. Geçen yılın aynı döneminde 18,1 milyar dolar gelir elde eden Nvidia, bu çeyrekteki piyasa beklentilerini de aşarak gelirinin 33,2 milyar dolar olacağı yönünde tahminleri geride bıraktı. Şirket, mevcut çeyrek için geliri 37,5 milyar dolar olarak öngörüyor.

Net Kar Artışı

Nvidia'nın net karı da aynı dönemde yıllık %109 artışla 19,3 milyar dolara yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde 9,2 milyar dolar kar elde eden şirket, bu yıl hisse başına karını da 37 sentten 78 sente çıkararak piyasa tahminlerini geride bıraktı.

CEO Jensen Huang'dan Açıklamalar

Nvidia'nın Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, yapay zeka çağının devam ettiğine dikkat çekerek, "Yapay zeka her sektörü, şirketi ve ülkeyi dönüştürüyor. Endüstriyel robotik yatırımları, fiziksel yapay zekadaki atılımlarla artış gösteriyor. Ülkeler de kendi ulusal yapay zekalarını geliştirmeye yönelik stratejilerinin öneminin farkına vardı," şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nvidia'nın Geliri Yıllık Yüzde 94 Arttı
2
New York Borsası Karışık Seyirle Kapandı
3
Çin'in Elektrik Tüketimi 2024'te Yüzde 7,6 Arttı
4
Avrupa Borsaları Gerilimle Düşüş Yaşadı
5
Türkiye Fintek Girişimcileri Slush 2024'te Yatırım Çağrısı Yaptı
6
Ford, Avrupa'da 4 Bin Çalışanını İşten Çıkarıyor
7
IMF Başkanı Georgieva: Yapay Zeka Ekonomi için Dönüştürücü Bir Güç

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı