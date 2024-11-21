Nvidia'nın Geliri Yıllık Yüzde 94 Arttı

Nvidia'nın Geliri Neredeyse İkiye Katlandı

Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia, yapay zeka çiplerine yönelik güçlü talebin etkisiyle 27 Ekim'de sona eren 3 aylık dönemde yıllık %94 artış göstererek gelirini neredeyse iki katına çıkardı. Şirket, bu dönemde elde ettiği gelirin 35,1 milyar dolara ulaştığını açıkladı ve piyasa beklentilerinin üzerinde bir sonuç ortaya koydu.

Gelir ve Kar Artışı

Nvidia'nın bilançosunda belirtilene göre, şirketin geliri bir önceki çeyreğe göre %17 artış gösterdi. Geçen yılın aynı döneminde 18,1 milyar dolar gelir elde eden Nvidia, bu çeyrekteki piyasa beklentilerini de aşarak gelirinin 33,2 milyar dolar olacağı yönünde tahminleri geride bıraktı. Şirket, mevcut çeyrek için geliri 37,5 milyar dolar olarak öngörüyor.

Net Kar Artışı

Nvidia'nın net karı da aynı dönemde yıllık %109 artışla 19,3 milyar dolara yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde 9,2 milyar dolar kar elde eden şirket, bu yıl hisse başına karını da 37 sentten 78 sente çıkararak piyasa tahminlerini geride bıraktı.

CEO Jensen Huang'dan Açıklamalar

Nvidia'nın Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, yapay zeka çağının devam ettiğine dikkat çekerek, "Yapay zeka her sektörü, şirketi ve ülkeyi dönüştürüyor. Endüstriyel robotik yatırımları, fiziksel yapay zekadaki atılımlarla artış gösteriyor. Ülkeler de kendi ulusal yapay zekalarını geliştirmeye yönelik stratejilerinin öneminin farkına vardı," şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.