O banka faizi sıfırladı! Acil nakit arayana ballı kaymaklı faizsiz 30.000 TL kredi!

Finansal destek arayışında olan vatandaşlar için sevindirici bir duyuru yapıldı. Bir banka, faizsiz olarak 30.000 TL'lik kredi imkanı sunacağını açıkladı.
Faiz oranları, özellikle son zamanlarda kredi faizlerinde yaşanan artışlarla, vatandaşların yakından izlediği bir konu haline geldi. Yüksek faiz oranları nedeniyle birçok kişi için kredi kullanmak neredeyse hayal gibi bir durumken, söz konusu banka ihtiyaç sahiplerine yönelik faizsiz kredi müjdesini verdi.
İşte, faizsiz kredi fırsatı sunan o banka ve bu konuda bilinmesi gereken tüm ayrıntılar...
Kampanya Detayları
- Bu özel kampanya, 31 Mayıs ile 30 Haziran 2024 tarihleri arasında Akbank Mobil uygulamasını indirip "Akbanklı olmak istiyorum" seçeneği üzerinden ilk kez ve uzaktan müşteri edinim sürecini başarıyla tamamlayan kişilere açıktır.
- Kredi başvuruları, Akbank Mobil uygulaması üzerinden, Akbanklı Ol işlemi tamamlandıktan sonra yapılabilir.
- Yeni Akbank müşterileri, müşteri olduktan sonraki ilk 10 gün içerisinde, hayat sigortası dahilinde %0 faizli ihtiyaç kredisine başvuru hakkına sahip olacaklar.
- Kurye hizmetiyle evrak işlemlerini tamamlayıp ilk kez Akbank müşterisi olacak kişiler, 30 Haziran'a kadar belgelerini bankaya ulaştırmaları halinde, takip eden 10 gün içinde Akbank Mobil üzerinden kredi başvurusunda bulunabilirler.
- Son bir ay içinde bankamızla herhangi bir ürün veya hizmet ilişkisi olmayan (inaktif statüdeki) müşterilerimiz de, mobil üzerinden Akbanklı olma sürecini tamamladıklarında ve gerekli koşulları sağladıklarında bu kampanyadan faydalanabilirler.
- Kredi başvuruları, Akbank tarafından incelenecek ve uygun görülmesi durumunda onaylanacaktır.
- Onaylanan krediler, Akbank Mobil, Akbank İnternet, Müşteri İletişim Merkezi ve şubelerimiz aracılığıyla kullanıma sunulacaktır.