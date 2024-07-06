O banka promosyonda şov yaptı! Tek imzaya 45 bin TL promosyona onay verdi

Çukurova Belediyesi'nde, belediye işçilerinin promosyon ödemeleri belirlendi. DİSK 2 No'lu Şube Başkanı Serdal Çapar'ın yanı sıra Çukurova İmar A.Ş. yöneticileri, banka temsilcileri ve işçilerin katılımıyla yapılan ihaleye 8 banka teklif sundu.





ÇUKUROVA BELEDİYESİ PROMOSYON İHALESİNDE YAPILAN SON DEĞİŞİKLİK

Çoklu banka katılımıyla gerçekleştirilen açık artırma yöntemiyle, Çukurova Belediyesi'nin işçilerine 3 yıllık süre için 43 bin TL teklif eden Yapı Kredi Bankası, Başkan Kozay'ın talebi üzerine bu miktarı 45 bin TL'ye yükseltti.

KOZAY'IN İHALE SONRASI AÇIKLAMALARI



İmzaların atılmasının ardından Kozay, şunları söyledi: "Sonuçlanan ihaleye göre her işçimiz 45 bin TL promosyon alacak. Yol arkadaşlarımızın her zaman yanındayız; sahada, hizmet binamızda ve tesislerimizde fedakarca çalışan emekçi kardeşlerimize hayırlı olsun. İyi günlerde harcamaları dileğiyle. İhaleyi kazanan bankanın temsilcilerine de emekten yana tavırları için teşekkür ediyorum."