O bankadan emekli maaşı alan yaşadı! Tek başvuruyla 16.700 TL nakit avans hazır!

Emeklilerin yüzünü güldürecek gelişme! 16 bin 700 TL ödemeler başlıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİYE 16 BİN 700 TL ÖDEME

Emekli müşteri potansiyelini artırmak ve emeklilerin maddi ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini sağlamak amacıyla bankaların ödeme kampanyaları devam ediyor. En çok tercih edilen kamu bankalarından Ziraat Bankası tarafından yapılan son duyurulara göre emekli müşterilere 16 bin 700 TL'ye kadar nakit avans ödemesi yapılacak. Başvurular banka şubelerinden veya online kanallar aracılığıyla kolaylıkla yapılabilecek.





Müşterilerin başvuru yaparken kimlik kartı ve emekli maaş belgesi ibraz etmesi gerekecek. Başvurusu onaylanan müşteriler ödemelerini anında hesaplarından çekebilecek. Bankanın nakit avans ödemesinden faydalanmak için daha önce bir nakit avans kampanyasından faydalanılmamış olması gerekiyor. Banka tarafından başlatılan 16 bin 700 TL nakit avans kampanyasına hemen başvuru yaparak siz de nakit ihtiyaçlarınızı bir nebze de olsa daha rahat karşılayabilirsiniz! Bankanın nakit avans kampanyası ile ilgili detaylı bilgilere bankanın resmi internet sitesi üzerinden erişebilirsiniz.