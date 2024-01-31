O bankadan emekliye 38.500 TL hoş geldin paketi! İstediğinizi seçip alacaksınız

Emeklilere özel olarak hazırlanan ek ödemeler emeklinin cebini doldururken, bu ödemeler geri ödemesiz ya da kredi imkanı olarak sunuluyor. Bankalar 2017 senesinden beri SGK ile anlaşmasına bağlı olarak bir çok kampanya hazırlıyor. Bu kampanyalar emekli promosyonu adı altında ödenirken, ay ay pozitif ivme sergileyerek yükselmeye devam ediyor. Özel bankalar kamu bankalarına göre daha yüksek tutarda promosyon ödemesi sağlarken, ek olarak sunulan kampanyalar da emeklinin refahını arttırabiliyor.

Her banka farklı tutarda emekli promosyonu ödemesi yapıyor. Yapılan ödemelerin bu farklılığı ve sunulan ek kampanyalar emeklinin kafası karıştırabilirken, emekli banka banka dolaşmak yerine internet ortamı üzerinden araştırmasını sürdürüyor.





GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Garanti Bankası da emekli promosyonu olarak yüksek tutarlı olarak sunduğu emekli promosyonuna ek olarak kampanyaları ile de dikkat çekiyor. Emekli maaşlarının enflasyon karşısında eridiği şu günlerde Garanti Bankası bir çok ödemesi ile dikkat çekip tercih sebebi olabiliyor. Bankaya ilk defa müşteri olacak ve emekli maaşını taşıyacak olan emekliye banka tarafından 8.500 TL2ye varan ödeme sağlanıyor. Emekli maaşları 3.500 TL’ye kadar olanlara: 4.500 TL

Emekli maaşları 3.500 TL ile 7.500 TL arasında olanlara: 5.250 TL

Emekli maaşları 7.500 TL ile 10.000 TL arasında olanlara: 6.750 TL

Emekli maaşları 10.000 TL ve üzerinde olanlara: 7.500 TL ödeme yapan Garanti Banksı ek olarak 1000 TL ek kazanç kapısını da aralamış bulunuyor. Kredi kartından 500 TL ve üzeri alışveriş yapan emekliye 1000 TL değerinde bonus ödemesi yapılıyor

YENİ EMEKLİYE 30,000 TL ÖDEME

Garanti Bankası'na mobil üzerinden müşteri olan emekliye özel olarak hazırlanan kampanya kapsamında 30,000 TL’ye varan faizsiz kredi desteği sağlanıyor. 10.000 TL’ye varan faizsiz kredi ve 20.000 TL’ye varan faizsiz taksitli nakit avans emekliyi müşteri olması akabinde bekliyor.