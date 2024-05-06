O bankalarda mevduat faizleri kanatlanıp uçuyor! 32 günlük getiresi cepleri bayram ettiriyor

Türkiye'de enflasyonun hızlanması ve TL'nin değer kaybetmesi sonrası TL birikimini isteyen pek çok kişi parasını vadeli mevduat hesaplarına yatırmaya başladı. Bu durumda bankalar arasındaki rekabeti artırdı. Yaşananlar sonrası Akbank parasını değerlendirmek isteyen vatandaşın yüzünü güldürecek bir hamle yaptı. Detaylar haberimizde…







ÖZEL BANKADA MEVDUAT FAİZİ FÜZE GİBİ FIRLADI! İŞTE PARANIZA GÖRE 32 GÜNLÜK GETİRİSİ

2023 genel seçimlerinden sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) liderliğinin değişmesiyle birçok yenilik geldi. Önceki başkan Hafize Gaye Erkan, aylar sonra siyasi para politikasını ve faiz oranlarını yeniden artırma kararı aldı. Merkez Bankası liderliğinin Fatih Karahan'a devredilmesiyle de aynı politika devam etti ve faiz oranları yükselmeye devam etti. 2023 seçimleri öncesinde yüzde 8,5 olan para politikası faizi, art arda alınan kararların ardından yüzde 50'ye yükseldi.

Son olarak Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Nisan ayında politika faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tutma kararı aldı. Faiz artırımı kararı bankaları en çok etkileyen karardır. Seçim öncesinde oldukça düşük olan banka faiz oranları, alınan kararların ardından yükselişe geçti. Altına, dövize ya da borsaya yatırım yapan vatandaşlar, bankaların mevduat faizlerini artırmasıyla teşviklerini mevduat hesaplarında kullanmaya başladı.

Tüm bu gelişmelerin ardından parasını mevduata yatırmak isteyen vatandaşlar en yüksek faizli bankaları arayacak. Akbank en yüksek mevduat faizi veren bankalar arasında yer alıyor. Akbank'ın resmi internet sitesinde yeni müşterilere sunulan fırsatlardan yararlanmak isteyen vatandaşların da cep telefonları aracılığıyla Akbank müşterisi olmaları gerekiyor.

AKBANK MEVDUAT FAİZ ORANLARI

Akbank Mobil uygulamasından ilk kez Akbank müşterisi olan müşterilere uygulanan avantajlı faiz oranlarının detayları şöyle:

500.000 TL ile 10.000.000 TL arasındaki tutarlar ve 92 ile 400 gün arasındaki vadeler için faiz oranımız %57,00,

10.000 TL ile 500.000 TL arası tutarlar ve 92 ile 400 gün arası vadeler için faiz oranımız %56,00,

10.000 TL ile 10.000.000 TL arasında değişen tutarlarda ve 32 ile 91 gün arasında vadelerde faiz oranımız %54,00'dır.