O bankanın kapısında kuyruk var! Başvurana 36.100 TL TL promosyona imzayı attı

Bankalar tarafından nakit olarak ödenen promosyonların artırılması, hem emekliler hem de çalışanlar açısından önemli bir gündem maddesi olmaya devam ediyor.

36.100TL'lik sözleşme imzalandı!





Son dönemdeki düşük promosyonlara yanıt olarak bankalar düzenlemeler çıkarıyor ve rekor miktarlarda sözleşmeler vermeye başlıyor. Son olarak Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Muratpaşa İlçe Müdürlüğü ihalesini Türkiye İş Bankası'nın 6 bin 100 TL peşin bedelle promosyon anlaşmasını kazandığını açıklandı.

Öğretmenler ve diğer MEM çalışanları bu önemli etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.