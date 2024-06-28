O bankaya başvuranlar 500 TL para iadesi alıyor! Başvuru için son 5 gün

İş Bankası, müşteri portföyünü genişletmek amacıyla yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya ile İş Bankası, yeni müşterilere 500 TL değerinde MaxiPuan hediye ediyor. Kampanyadan faydalanmak için ETS500 kodunun kullanılması yeterli olacak.

İş Bankası, İşCep uygulaması üzerinden ilk kez müşteri olacak kişilere ETS500 kodu ile 500 TL MaxiPuan veriyor. İşte kampanyanın detayları...

Kampanya Detayları ve Şartları

İş Bankası'nın duyurusuna göre, ETS500 kodunu kullanarak 500 TL MaxiPuan kazanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken hususlar şunlar:

- Kampanya Süresi: 1-30 Haziran 2024 tarihleri arasında geçerli.

- Katılım Şartı: İşCep uygulamasını kullanarak "Müşteri Olmak İstiyorum" seçeneği ile yeni müşteri olunmalı.

- Kampanyaya Dahil Kartlar: İş Bankası Bireysel Maximum, Maximiles, Maximiles Black, Privia Black, Privia, Maximum Gençlik kredi kartları ile sınırlı.

- MaxiPuan Yüklemesi: 17 Temmuz 2024 tarihinde yüklenecek ve 31 Ağustos 2024 tarihine kadar kullanılabilecek.

MaxiPuan’ların yüklenmesi için en az bir adet aktif ve kullanılabilir durumda kredi kartı bulunmalı (Aidatsız Kredi Kartı, İş Bankası Vergi Kart, İş Bankası Bayi Kart, KGF Kart hariç).

İŞ BANKASI'NDAN DEV KAMPANYA





İş Bankası'nın bu cazip kampanyasına katılmak oldukça kolay.

Mobil cihazınıza İşCep uygulamasını indirin. Uygulama içinden "Müşteri Olmak İstiyorum" seçeneğini kullanarak yeni müşteri olun. Kampanya kodu alanına ETS500 kodunu girin.Kampanya süresi içinde kredi kartı başvurusunda bulunun ve kartınızı alın. 17 Temmuz 2024 tarihinde yüklenecek olan MaxiPuan’larınızı 31 Ağustos 2024 tarihine kadar kullanın.

İş Bankası, kampanya koşullarını değiştirme veya kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar. Bu kampanya, diğer indirim, çek, promosyon veya kampanyalar ile birleştirilemez.

Kampanya hakkında daha fazla bilgi almak ve diğer avantajları öğrenmek için İş Bankası'nın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.