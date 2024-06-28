Bist 100
10.680,91 1%
DOLAR
32,9 0,09%
EURO
35,25 -0,18%
ALTIN
2.448,83 0,14%

O bankaya başvuranlar 500 TL para iadesi alıyor! Başvuru için son 5 gün

İş Bankası, yeni bir müşteri kazanma kampanyası başlattı ve vatandaşlara 500 TL hediye ediyor. Detaylar haberimizde...

Yayın Tarihi: 28.06.2024 00:26
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 00:26
O bankaya başvuranlar 500 TL para iadesi alıyor! Başvuru için son 5 gün

İş Bankası, müşteri portföyünü genişletmek amacıyla yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya ile İş Bankası, yeni müşterilere 500 TL değerinde MaxiPuan hediye ediyor. Kampanyadan faydalanmak için ETS500 kodunun kullanılması yeterli olacak.

İş Bankası, İşCep uygulaması üzerinden ilk kez müşteri olacak kişilere ETS500 kodu ile 500 TL MaxiPuan veriyor. İşte kampanyanın detayları...

Kampanya Detayları ve Şartları

İş Bankası'nın duyurusuna göre, ETS500 kodunu kullanarak 500 TL MaxiPuan kazanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken hususlar şunlar:

- Kampanya Süresi: 1-30 Haziran 2024 tarihleri arasında geçerli.

- Katılım Şartı: İşCep uygulamasını kullanarak "Müşteri Olmak İstiyorum" seçeneği ile yeni müşteri olunmalı.

- Kampanyaya Dahil Kartlar: İş Bankası Bireysel Maximum, Maximiles, Maximiles Black, Privia Black, Privia, Maximum Gençlik kredi kartları ile sınırlı.

- MaxiPuan Yüklemesi: 17 Temmuz 2024 tarihinde yüklenecek ve 31 Ağustos 2024 tarihine kadar kullanılabilecek.

 MaxiPuan’ların yüklenmesi için en az bir adet aktif ve kullanılabilir durumda kredi kartı bulunmalı (Aidatsız Kredi Kartı, İş Bankası Vergi Kart, İş Bankası Bayi Kart, KGF Kart hariç).

İŞ BANKASI'NDAN DEV KAMPANYA

Bankadan 500 TL hediye ediliyor! Son gün 30 Haziran!

İş Bankası'nın bu cazip kampanyasına katılmak oldukça kolay. 

Mobil cihazınıza İşCep uygulamasını indirin. Uygulama içinden "Müşteri Olmak İstiyorum" seçeneğini kullanarak yeni müşteri olun. Kampanya kodu alanına ETS500 kodunu girin.Kampanya süresi içinde kredi kartı başvurusunda bulunun ve kartınızı alın. 17 Temmuz 2024 tarihinde yüklenecek olan MaxiPuan’larınızı 31 Ağustos 2024 tarihine kadar kullanın.

İş Bankası, kampanya koşullarını değiştirme veya kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar. Bu kampanya, diğer indirim, çek, promosyon veya kampanyalar ile birleştirilemez.

Kampanya hakkında daha fazla bilgi almak ve diğer avantajları öğrenmek için İş Bankası'nın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

İLGİLİ HABERLER

Listede varsanız yaşadınız! SGK'dan erken emeklilik müjdesi geldi

Sokak lezzetinin birebir aynısı oluyor! Sokak mısırının gizli tarifi ortaya çıktı

TCDD'den personel alımı duyurusu geldi! Düz memur, hareket memuru ve sürveyan alımı yapılacak

Asgari ücret zammı bekleyenler dikkat! Asgari ücret kararı bu sabah duyuruldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
4
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

Listede varsanız yaşadınız! SGK'dan erken emeklilik müjdesi geldi

O bankaya başvuranlar 500 TL para iadesi alıyor! Başvuru için son 5 gün

Belediyelerde KPSS şartsız personel alımı başlatıldı! İş arayanlara müjde geldi

Yapı Kredi'den tüm emeklilere 18.000 TL sürpriz ödeme! Başvurmayan şansını kaçıracak

1 milyon TL altı sıfır otomobiller bu listede! Listeye bakmadan kararınızı vermeyin

Asgari ücret zammı bekleyenler dikkat! Asgari ücret kararı bu sabah duyuruldu

Araç sahiplerine müjdeli haber verildi! Tamı tamına yüzde 50 indirim yapılacak

TCDD'den personel alımı duyurusu geldi! Düz memur, hareket memuru ve sürveyan alımı yapılacak

Denizbank’ta 50.000 TL ödeme! Sadece çalışanı ilgilendiriyor

İş Bankası müşterilerine 7.500 TL para iadesi verilecek! 4 gün içinde başvuru şartı var

Sokak lezzetinin birebir aynısı oluyor! Sokak mısırının gizli tarifi ortaya çıktı

Resimdeki farklı çaydanlığı 10 saniyede bulun! Gözlerinizi kamaştıracak bulmaca testi