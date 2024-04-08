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O ilde 130 bin TL'ye arsa sahibi olun! Milli Emlak'tan kaçırılmaz fırsat

Milli Emlak tarafından yapılan açıklamaya göre, Bursa’nın beş farklı ilçesinde bulunan Hazine mülkiyetindeki geniş çaplı arsalar, tarlalar ve araziler satışa sunuluyor. İşte, 130 bin Türk Lirası başlangıç fiyatıyla alıcılarını bekleyen gayrimenkullerin detayları…

Yayın Tarihi: 08.04.2024 08:45
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 08:45
O ilde 130 bin TL'ye arsa sahibi olun! Milli Emlak'tan kaçırılmaz fırsat

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Bursa ilinin Nilüfer, Osmangazi, Mustafakemalpaşa, Gürsu ve Kestel bölgelerinde bulunan bir dizi arsa, tarla ve araziyi satış listesine ekledi. Toplamda 14 gayrimenkulün satışa çıkarıldığı bu listede, 3 tanesi arsa, 4 tanesi tarla ve 7 tanesi ise arazi olarak belirlendi.

Milli Emlak tarafından piyasaya sürülen gayrimenkuller arasında fiyatlar 130 bin Türk Lirasından başlıyor ve 22 milyon 506 bin Türk Lirasına kadar yükseliyor.

Boyutlarına göre en küçük gayrimenkul, Osmangazi bölgesinde yer alan 88 metrekarelik arsa olup, en geniş gayrimenkul ise Nilüfer’de bulunan 6,166 metrekarelik tarladan oluşuyor.

İşte piyasaya sürülen gayrimenkullerin listesi…

NİLÜFER

NİLÜFERDE TAŞINMAZ


OSMANGAZİ

OSMANGAZİ TAŞINMAZ

OSMANGAZİ


GÜRSU

GÜRSU

GÜRSU TAŞINMAZ

GÜRSU İLÇESİ TAŞINMAZI


KESTEL

KESTEL


MUSTAFAKEMALPAŞA

MUSTAFAKEMALPAŞA

MUSTAFAKEMALPAŞA TAŞINMAZ

MUSTAFAKEMALPAŞA TAŞINMAZ HAKKINDA

BURSADA TAŞINMAZ

TAŞINMAZ

BURSADA İHALE

BURSADA TAŞINMAZ İLE İLGİLİ


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