O ilde 130 bin TL'ye arsa sahibi olun! Milli Emlak'tan kaçırılmaz fırsat

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Bursa ilinin Nilüfer, Osmangazi, Mustafakemalpaşa, Gürsu ve Kestel bölgelerinde bulunan bir dizi arsa, tarla ve araziyi satış listesine ekledi. Toplamda 14 gayrimenkulün satışa çıkarıldığı bu listede, 3 tanesi arsa, 4 tanesi tarla ve 7 tanesi ise arazi olarak belirlendi.

Milli Emlak tarafından piyasaya sürülen gayrimenkuller arasında fiyatlar 130 bin Türk Lirasından başlıyor ve 22 milyon 506 bin Türk Lirasına kadar yükseliyor.

Boyutlarına göre en küçük gayrimenkul, Osmangazi bölgesinde yer alan 88 metrekarelik arsa olup, en geniş gayrimenkul ise Nilüfer’de bulunan 6,166 metrekarelik tarladan oluşuyor.

İşte piyasaya sürülen gayrimenkullerin listesi…

NİLÜFER











OSMANGAZİ













GÜRSU

















KESTEL









MUSTAFAKEMALPAŞA































