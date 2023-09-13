O ilde dolmuş ve servis ücretlerine dev zam geldi

Samsun ilinde, okulların açılmasıyla birlikte servis ücretlerine önemli bir zam yapıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan kararla öğrenci servislerinin ücret tarifelerine yüzde 20 oranında zam geldi. Bu zamla birlikte, servis taşımacılığı ücretleri büyük bir artış kaydetti. Bu zam, şehir içi ve şehir dışı servis güzergahlarını kapsamaktadır. Servis ücretlerinin artmasıyla birlikte, öğrenci aileleri ve günlük servis kullanan vatandaşlar için taşıma maliyetlerinde önemli bir artış yaşanmıştır. Zamlı tarifeler, Samsun'da ulaşımın maliyetini etkileyen faktörlerin bir sonucu olarak kabul edilmektedir. Artan maliyetler ve yakıt fiyatları, servis işletmecilerinin zam taleplerine neden olmuş ve bu talepler UKOME tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yeni ücret tarifeleri, ilçe minibüsleri için de geçerli olup, ulaşım maliyetlerindeki bu değişiklikler ilçe içi taşımacılığı da etkilemektedir.

Samsun ilindeki ulaşım sektörü, özellikle öğrenci servis ve dolmuş ücretlerindeki önemli bir değişiklikle sarsıldı. Okulların açılmasıyla birlikte, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan bir kararla, öğrenci servis ve dolmuş ücretlerine yüzde 20 oranında zam yapıldı. Bu zam, birçok şehir içi ve şehir dışı servis güzergahını kapsayarak, ulaşım maliyetlerinde büyük bir artışa neden oldu.





Yeni fiyat tarifelerine göre, şehir içi servis ücreti 735 TL'den 882 TL'ye yükseldi. Öğrencilerin yoğun olarak kullandığı Atakum-şehir merkezi güzergahı 835 TL'den 1002 TL'ye çıkarıldı. Aynı şekilde Atakum içi servis ücreti 700 TL'den 840 TL'ye yükseltildi. Bununla birlikte, Samsun ilinin farklı bölgelerine yapılan servis seferlerinde de benzer zam oranları uygulandı. Örneğin, Samsun-Çarşamba seferleri 1250 TL'den 1500 TL'ye yükseldi.

Samsun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, artan maliyetler ve yakıt fiyatları nedeniyle servisçilerin zam talebinde bulunduğunu, UKOME'den de yüzde 20 oranında zam yapılması kararının çıktığını açıkladı.

Ayrıca, ilçe minibüslerinin ücretlerine de yüzde 20 oranında zam yapıldı. Bu zam sonucunda ilçe minibüslerinin güzergahlarına göre yeni ücretler belirlendi.

Samsun ilindeki bu zamlarla birlikte servis ve minibüs ücretlerindeki artış, özellikle öğrenci ailelerini ekonomik olarak etkileyeceğe benziyor.