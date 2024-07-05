O ilde sofralar ekmeksiz kalacak! Tanesi tamı tamına 10 TL oldu

Fırıncılar Odasının Başkanı Mehmet Yılmaz, son ekmek zammı hakkında yaptığı açıklamada "Un, maya, enerji gibi maliyetlerde meydana gelen artışlar, uzunca zamandır fiyat artışını zorunlu kılmıştı. Fakat, bu zamla beraber birçok fırın da kâr marjını koruma konusunda zorlanıyor" ifadelerini kullandı.





Halk bu artışa tepki gösteriyor. Ekmek fiyatlarının hızla artması, özellikle düşük gelirli hanelerin günlük yaşamını daha da zorlaştırdı. Ayşe Demir, isimli bir vatandaş, "En temel günlük ihtiyaçlarımızdan birisi olan ekmek bile lüks haline geldi" dedi ve "Fiyatların artması hayatımızı zorlaştırdı." şeklinde konuştu.

Antalya'daki bu fiyat artışının ülke genelinde diğer illerde de benzer fiyat artışlarına yol açıp açmayacağı merak konusu. Yetkililer artan maliyetleri azaltmak için çalıştıklarını söyledi.