O ilde su fiyatlarına yüzde 233 zam geldi: Vatandaş isyan bayrağını çekti

Su fiyatına %233,33 zam geldi. O ilde oy çokluğu ile karar verildi. Hangi ilde zam kararı verildi? Tüm detaylar haberimizde.



GÜNCEL SU FİYATLARI BELİRLENDİ!

Yozgat Belediyesi su fiyatlarına %233,33 oranında zam yaptı. Eylül Ayı Olağan Belediye Meclis Toplantısı’nda bu zam oranı kabul edilmiş bulunmaktadır.

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü kararı ile rapor değerlendirildi. Su fiyatlarına zam oy çokluğu ile belirlendi. Suyun metreküp fiyatına %233,33 oranında zam yapıldı.

0-10 m3 su tutarı: 1,80 TL iken 6 TL olarak belirlenmiştir.

11-20 m3 su 2,70 TL'yken 9 TL'ye yükselmiştir.

21 m3 üzerinde olan su fiyatı 3,60 TL'yken 12 TL olarak artış göstermiştir.