  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. O ilde su fiyatlarına yüzde 233 zam geldi: Vatandaş isyan bayrağını çekti

O ilde su fiyatlarına yüzde 233 zam geldi: Vatandaş isyan bayrağını çekti

Yayınlanma:
O ilde su fiyatlarına yüzde 233 zam geldi: Vatandaş isyan bayrağını çekti
Su fiyatlarına güncelleme geldi. Zam geldi. Su fiyatlarına ne kadar zam geldi? İşte merak edilen detaylar haberimizde.

Su fiyatına %233,33 zam geldi. O ilde oy çokluğu ile karar verildi. Hangi ilde zam kararı verildi? Tüm detaylar haberimizde.

GÜNCEL SU FİYATLARI BELİRLENDİ!

Yozgat Belediyesi su fiyatlarına %233,33 oranında zam yaptı. Eylül Ayı Olağan Belediye Meclis Toplantısı’nda bu zam oranı kabul edilmiş bulunmaktadır.Su

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü kararı ile rapor değerlendirildi. Su fiyatlarına zam oy çokluğu ile belirlendi. Suyun metreküp fiyatına %233,33 oranında zam yapıldı.

0-10 m3 su tutarı: 1,80 TL iken 6 TL olarak belirlenmiştir.

11-20 m3 su 2,70 TL'yken 9 TL'ye yükselmiştir.

21 m3 üzerinde olan su fiyatı 3,60 TL'yken 12 TL olarak artış göstermiştir.

Ekonomi
Emeklilere 5.000 TL bayram ikramiyesi açıklaması!
Emeklilere 5.000 TL bayram ikramiyesi açıklaması!
Halka arzlar devam ediyor: 3 şirket daha onay aldı
Halka arzlar devam ediyor: 3 şirket daha onay aldı
İş Bankası emekli promosyon rakamlarını yükseltti
İş Bankası emekli promosyon rakamlarını yükseltti
Ünlü ekonomist gram altının 1900 TL olacağını açıkladı
Ünlü ekonomist gram altının 1900 TL olacağını açıkladı