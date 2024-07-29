O ilde yaşayanlara müjde! Üniversiteye 59 personelin alımı yapılacak

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi duyurdu! Üniversite bünyesine çalışmak üzere profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alımı yapılacak. Şahsen başvuru yöntemiyle yapılacak olan işe alımlarda tüm detaylar netleşirken, şartlar da belli oldu. İşte Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi alımına dair tüm bilinmesi gereken detaylar…

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi hükümlerine uygun şartları taşıyan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alımı yapacağını duyurdu. Alımların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23, 24. ve 26. maddeleri ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına uygun olarak gerçekleştirileceği aktarılırken, tüm detayların Personel Dairesi Başkanlığı internet sitesinde yayımlandığı vurgulandı. İşte Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde öğretim üyesi olmak isteyenlerin sağlaması gereken şartlar ve başvuru detayları…

Başvuru koşulları ve istenen belgeler neler?

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi alımlarında başvurular, yalnızca şahsen yapılacak olup, posta veya vekalet yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Başvuru süresi ise ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olacak. Son başvuru tarihi eğer tatil gününe denk gelirse, başvurular bir sonraki mesai gününde sona erecek. Başvuru sırasında istenecek olan belgeler ise şöyle olacak:

İstenen Belgeler:

Başvuru dilekçesi



Özgeçmiş



2 adet vesikalık fotoğraf



Nüfus cüzdan fotokopisi



Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)



Doktora/uzmanlık belgesi (Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuranlar için ve yurtdışında alınan diplomalar için denklik belgesi)



Yabancı dil belgesi (Doçentlik başvurusunda kabul edilen yabancı dil sınavlarından birinden en az 65 puan almış olmak)



Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen formatta hazırlanmış ve puanlanmış yayın listesi



Hizmet belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar veya ayrılmış olanlar için)



Dijital ve fiziksel olarak hazırlanmış yayın dosyaları



Öğretim üyesi ilanına başvurularda detaylar neler?

Osmangazi Üniversitesi’ne öğretim üyesi olarak başvuru yapacak olan adayların bilmesi gereken önemli detaylar ise şöyle sıralandı:

Adaylar sadece bir kadroya başvurabilecek. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacak.



Üniversite, ilan sürecinin her aşamasında değişiklik yapma veya iptal etme imkanına sahip olabilecek.



Başvurular, ilgili komisyon tarafından değerlendirilecek ve yayın dosyaları asgari şartları karşılayan adaylar kabul edilecektir.



Profesörler ve Doçentler daimi statüde atanacaktır.



Doktor Öğretim Üyeleri yayın dosyalarında tez başlıklarını ve tezden üretilen yayınları ayrıca belirtmelidir.



Başvuruların sonuçları ve detaylı bilgiler başvuru platformu üzerinden yayımlanacak.

























