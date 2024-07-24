O illerde yaşayanlara milli piyango çıktı! Faizsiz kredi sadece onlara özel!

Yeni faizsiz kredi programı, çiftlere 150 bin lira kredi imkanı sunuyor. Kredinin vadesi 48 ay olarak belirlenmiş olup, ilk iki yıl boyunca geri ödeme yapılması gerekmiyor. Bu özellik, genç çiftler için büyük bir finansal rahatlama sağlıyor. Bakanlık yetkilileri, kredinin ertelemeli olmasıyla, başvuruda bulunan çiftlerin evlilik sürecini daha rahat ve planlı bir şekilde geçirmelerini amaçladıklarını belirtti. Programın, çiftlerin mali yükünü hafifletmek ve evlilik süreçlerini daha sorunsuz hale getirmek için tasarlandığı vurgulandı. İşte faizsiz evlilik kredisi hakkında bilmeniz gerekenler...

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ DETAYLARI





Faizsiz evlilik kredisi programı, 6 Şubat 2023 tarihinde deprem bölgelerinde başlatılmıştı ve kısa sürede büyük bir başarı elde etti. Bu süreçte 11 bin 11 çiftin başvurusu kabul edilmiş ve 3 bin 500'den fazla çifte evlilik danışmanlığı hizmeti sunulmuştur. Bakanlık yetkilileri, programın çiftlerin evlilik süreçlerini daha sağlam temellere oturtmalarına önemli katkı sağladığını vurguladı. Programın, bölgedeki çiftlere sunduğu destek ve danışmanlık hizmetleri ile evlilik süreçlerini daha sağlam bir temele dayandırmayı başardığı belirtildi.

Faizsiz kredi programı, şimdi Karabük, Zonguldak ve Bartın illerinde özel olarak sunulacak. Bakanlık, bu illerdeki düşük doğum oranlarının artırılmasını hedefleyerek, bölgesel demografik yapıyı olumlu yönde etkilemeyi amaçlıyor. Karabük, Zonguldak ve Bartın illerindeki çiftler, bu programdan faydalanarak finansal destek alabilecekler. Yetkililer, bu illerdeki çiftlerin, sağlanan finansal destek ile evlilik süreçlerini daha iyi yönetmelerini ve doğum oranlarını artırmalarını beklediklerini ifade etti.

Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi web sitesinden veya sosyal medya hesaplarından alınabiliyor. Başvuruda bulunmak isteyen çiftler, gerekli bilgilere buradan ulaşabilir ve işlemlerini gerçekleştirebilirler. Şimdiye kadar 2 bin 385 çift, evlilik öncesi eğitim programlarına katılarak bu destekten faydalandı. Bakanlık, Temmuz ayında 733 çiftin kredi ödemelerinin tamamlandığını belirtti. Eğitim programlarının, çiftlerin evlilik öncesi hazırlıklarını güçlendirdiği ve finansal destekten daha etkili bir şekilde yararlanmalarına katkı sağladığı ifade edildi.

Bu faizsiz evlilik kredisi desteği sayesinde evliliğe adım atan çiftler hem rahat bir nefes alacak, hem de yuvalarını aldıkları destekle daha kolay yapacaklar.