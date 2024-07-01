O kişilere uçak biletinde büyük indirim! Artık en ucuza satın alabilecekler

İndirimli Uçak Bileti Anlaşması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile AJet arasında yapılan önemli bir anlaşma, şehit yakınları, gaziler, maluller ve yakınları için indirimli uçak bileti imkanı sunuyor. Bu anlaşma kapsamında, belirli gruplar iç hat ve KKTC seferlerinde %50, dış hatlarda %20 indirimli uçabilecek. Engelliler ise iç hat ve KKTC uçuşlarında %20, dış hatlarda %25 indirimli bilet alabilecekler. İşte diğer detaylar...





İNDİRİMLİ UÇAK BİLET ANLAŞMASI YAPILDI

Anlaşmanın Detayları

Anlaşmanın detaylarına göre, şehit yakınları, gaziler, maluller ve bu grupların yakınları, iç hatlarda ve KKTC seferlerinde %50 indirimden yararlanabilecekler. Dış hat uçuşlarında ise bu indirim %20 olacak. Engelliler için de avantajlar sunulmuş durumda; iç hat ve KKTC uçuşlarında %20, dış hatlarda ise %25 indirim uygulanacak.

Protokol İmza Töreni

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yeşilköy'deki THY Genel Müdürlük binasında düzenlenen protokol imza töreninde konuştu. Bakan Göktaş, Türkiye'nin sosyal devlet olma anlayışıyla hareket ederek, vatandaşlarına her alanda destek verdiğini belirtti. Bu tür anlaşmaların, sosyal devlet anlayışının bir yansıması olduğunu vurguladı.

Sosyal Devlet Anlayışı

Türkiye, sosyal devlet olma ilkesi doğrultusunda, vatandaşlarının yaşam kalitesini artırmak ve onlara çeşitli alanlarda destek sağlamak için birçok adım atıyor. Bakan Göktaş, bu anlayışla yapılan çalışmaların önemine dikkat çekti ve bu tür anlaşmaların, devletin vatandaşlarına verdiği değeri gösterdiğini ifade etti.





Uygulamanın Amacı

Bu indirimli bilet uygulamasının amacı, şehit yakınları, gaziler, maluller ve yakınlarının seyahat imkanlarını kolaylaştırmak ve onlara maddi açıdan destek olmaktır. Aynı zamanda, engellilerin seyahatlerini daha uygun maliyetlerle gerçekleştirmelerini sağlamak hedeflenmektedir. Bu tür indirimler, toplumun bu kesimlerinin yaşam standartlarını yükseltmek ve onların topluma daha aktif katılımını teşvik etmek amacı taşır.

Anlaşmanın Etkileri

Bu anlaşma, özellikle şehit aileleri, gaziler ve engelliler için büyük bir ekonomik kolaylık sağlayacak. Uçak biletlerindeki indirimler, bu grupların daha sık seyahat etmelerini ve farklı yerlere ulaşım sağlamalarını kolaylaştıracak. Ayrıca, bu tür indirimler, aile bağlarının güçlenmesine ve bireylerin sosyal hayata daha fazla katılım göstermesine de katkıda bulunacak.

Bakanlığın Çalışmaları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu tür anlaşmalarla sosyal devlet anlayışını güçlendirmeye devam ediyor. Bakanlık, vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak ve onların yaşam kalitesini artırmak için çeşitli projeler ve anlaşmalar yapmaktadır. Bu tür çalışmalar, toplumun her kesimine ulaşmayı ve onların yaşam standartlarını yükseltmeyi hedeflemektedir.

Sonuç

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile AJet arasında yapılan anlaşma, şehit yakınları, gaziler, maluller ve yakınları ile engelliler için önemli bir destek sunmaktadır. İç hatlar ve KKTC seferlerinde %50, dış hatlarda %20 indirim sağlayan bu anlaşma, sosyal devlet anlayışının güzel bir örneğidir. Engelliler için de iç hat ve KKTC uçuşlarında %20, dış hatlarda %25 indirim sunulması, bu grubun seyahat imkanlarını genişletmekte ve yaşamlarını kolaylaştırmaktadır.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın da belirttiği gibi, Türkiye'nin sosyal devlet olma anlayışı, bu tür desteklerle vatandaşlarına her alanda yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu anlaşma, şehit yakınları, gaziler, maluller ve engelliler için önemli bir ekonomik kolaylık sağlayarak, onların seyahat imkanlarını artırmakta ve sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamaktadır.

Engelli Bireyler, Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Kapsamlı Politikalar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli bireyler, şehit yakınları ve gazilere yönelik yürüttükleri kapsamlı politikalardan bahsederek, yeni bir işbirliği protokolü imzaladıklarını belirtti. Göktaş, bu işbirliğinin engelli bireyler, şehit yakınları ve gaziler için önemli kolaylıklar sağlayacağını vurguladı.

Yeni Hizmetler ve Kolaylıklar

Bakan Göktaş, "Bugün imzalayacağımız işbirliği çerçevesinde protokol imzalamak için bir aradayız. Bu anlamda, Bakanlık olarak hizmetlerimize bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. İmzalayacağımız bu protokolün sağlayacağı kolaylıklardan faydalanan engelli, şehit yakını ve gazilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. Bu protokol, Bakanlığın sunduğu hizmetlere eklenen yeni bir adım olarak değerlendiriliyor ve bu kesimlerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Devletin Şefkat Şemsiyesi

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dile getirdiği gibi, hiçbir vatandaşın devletin şefkat şemsiyesi dışında kalmaması için çalıştıklarını belirtti. Bu anlayışla hareket eden Bakanlık, engelli bireyler, şehit yakınları ve gazilere yönelik politikalarını genişletiyor ve yeni işbirlikleriyle desteklerini artırıyor.

Protokolün Amacı ve Kapsamı

İmzalanan protokolün amacı, engelli bireyler, şehit yakınları ve gazilere çeşitli kolaylıklar sağlamak. Bu kapsamda, ulaşım, sağlık, eğitim gibi alanlarda sağlanacak indirimler ve avantajlar, bu kesimlerin yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor. Özellikle ulaşım alanında yapılacak indirimler, bu grupların sosyal hayata daha aktif katılmalarını ve hareket özgürlüklerini artırmalarını sağlayacak.

Engelli Bireylere Yönelik Destekler

Engelli bireyler için sunulan hizmetler ve destekler, onların topluma daha kolay entegre olmalarını ve bağımsız yaşamalarını desteklemektedir. Bu protokol ile engelli bireylere yönelik sağlanan indirimler, onların günlük yaşamlarında karşılaştıkları zorlukları azaltmayı amaçlıyor. Ulaşım indirimleri, engelli bireylerin iş, eğitim ve sosyal faaliyetlere erişimini kolaylaştıracak.

Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Destekler

Şehit yakınları ve gaziler için sunulan hizmetler, onların ve ailelerinin yaşam kalitesini artırmayı hedeflemektedir. Bu yeni protokol ile şehit yakınları ve gazilere sağlanacak indirimler, onların sosyal hayata daha aktif katılımlarını destekleyecek. Özellikle ulaşım alanında sağlanacak indirimler, bu kesimlerin seyahat etmelerini ve farklı yerlere ulaşım sağlamalarını kolaylaştıracak.

Sosyal Devlet Anlayışı

Bakan Göktaş, Türkiye'nin sosyal devlet olma anlayışı çerçevesinde, vatandaşlarına her alanda destek verdiğini belirtti. Bu protokol, sosyal devlet anlayışının bir yansıması olarak değerlendirilmekte ve devletin vatandaşlarına verdiği değeri göstermektedir. Bakanlık, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve onları her alanda desteklemek için çeşitli projeler ve işbirlikleri yapmaktadır.

Sonuç

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile AJet arasında imzalanan protokol, engelli bireyler, şehit yakınları ve gazilere önemli kolaylıklar sağlayacak. Bu işbirliği, Bakanlığın sunduğu hizmetlere yeni bir katkı olarak değerlendiriliyor ve bu kesimlerin yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor. Bakan Göktaş, bu protokolün hayırlı olmasını dileyerek, devletin vatandaşlarına sunduğu şefkat şemsiyesini genişletmeye devam edeceklerini belirtti.

Bu anlaşma, engelli bireyler, şehit yakınları ve gazilere yönelik sunduğu indirimlerle, onların sosyal hayata daha aktif katılmalarını ve yaşam kalitelerini artırmayı hedefliyor. Sosyal devlet anlayışının bir parçası olarak yapılan bu protokol, devletin vatandaşlarına verdiği değeri ve onların hayatlarını kolaylaştırma çabalarını gösteriyor.

Engelli Bireyler, Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Destekler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli bireylerin topluma entegre olabilmesi ve günlük hayata katılabilmesi için büyük bir azimle çalıştıklarını belirtti. Aynı zamanda, şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını, Bakanlık olarak tüm imkanlarını seferber etmeye devam edeceklerini ifade etti. Eğitimden sağlığa, istihdamdan bakım ve rehabilitasyona kadar ihtiyaç duydukları her konuda destek sunduklarını vurguladı.



Ulaşım ve Eğitim Hizmetleri

Bakan Göktaş, sosyal hizmetlerden yararlanan engelli, şehit yakını ve gazilerin toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalandıklarını belirtti. 2024 Mart ayı sonuna kadar ulaşım hizmeti veren kurumlara yaklaşık 2,5 milyar lira ücretsiz seyahat gelir desteği ödemesi yapıldığını ve bugüne kadar 234.759 ücretsiz seyahat kartının şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile vazife malullerine ulaştırıldığını açıkladı. Ayrıca, 2015 yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde özel eğitim okulları ve özel eğitim sınıflarına devam eden öğrencilere ücretsiz okul servisi imkanı sunduklarını ifade etti.

Havayolu İndirimleri

THY ile yapılan protokol kapsamında, şehit yakını ve gazilere %50 indirimle uçak bileti imkanı sağlandığını belirten Göktaş, bu hizmetten 2022 Ekim ayından itibaren 32.909 şehit yakını ve gazinin yararlandığını bildirdi. 2013'ten bugüne kadar 248 bin engelli vatandaşın da bu hizmetten faydalandığını ekledi.

THY ve AJet İndirimleri

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, şehit yakınları ve gazilere yönelik özel indirimleri içeren anlaşmanın önemine değindi. Bolat, AJet'in şehit yakınları, gaziler, gazi yakınları ve engelli yolcular için özel indirimler sağlayacağını belirtti. Şehit yakınlarına, gazilere ve gazi yakınlarına yurt içi uçuşlarda %50, yurt dışı uçuşlarda ise %20 indirim sağlanacağını açıkladı. Engelli yolcuların yurt içi uçuşlarda %20, yurt dışı uçuşlarda ise %25 indirimden faydalanacaklarını söyledi.

Görüşlü Çağrı Merkezi Hizmeti

THY'nin 2018 yılında başlattığı işitme engelli vatandaşlara destek amacıyla hayata geçirilen "Görüşlü Çağrı Merkezi" hizmetinden bugüne kadar 200 bine yakın vatandaşın yararlandığını bildiren Bolat, bu hizmetin işitme engelliler için önemli bir iletişim aracı olduğunu vurguladı.

Avrupa Havalimanları ve Türkiye

Bolat, Avrupa'da hava trafiğinde yaşanan yoğunluk ve hava şartlarındaki değişikliklerin uçuş operasyonlarında gecikmelere yol açtığını belirtti. Avrupa havalimanlarının performansının Türkiye'deki havalimanlarına kıyasla daha düşük olduğunu ekledi.

Tören ve Hediye

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp ve Bakanlık yetkililerinin de yer aldığı törende, Bakan Göktaş'a şirketin model uçak maketi takdim edildi. Bu tören, engelli bireyler, şehit yakınları ve gaziler için sağlanan desteklerin bir kez daha vurgulanması açısından önemli bir etkinlik oldu.

Sonuç

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli bireyler, şehit yakınları ve gazilere yönelik yürüttüğü kapsamlı politikalarla onların topluma entegre olabilmesini ve günlük hayata katılabilmesini hedefliyor. Ulaşım, eğitim ve sağlık gibi alanlarda sunulan ücretsiz ve indirimli hizmetler, bu kesimlerin yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor. Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dile getirdiği gibi, hiçbir vatandaşın devletin şefkat şemsiyesi dışında kalmaması için çalıştıklarını belirtti. Bu anlaşmalar ve hizmetler, devletin vatandaşlarına verdiği değeri ve onların hayatlarını kolaylaştırma çabalarını göstermektedir.