O market 4 farklı ayçiçek yağının beş litresini 179 TL’den satılıyor! İster teneke alın ister pet şişe

Bu sefer indirimli ayçiçek yağ kampanyası Şok, A101, Bim gibi marketlerden gelmedi. Bizim marketler 4 Ocak 2024 tarihinde başlatmış olduğu aktüel ürünler katalogu ile dört farklı ayçiçek yağını 179,90 TL’den satışa çıkarttı. Vatandaşlar dilerlerse teneke dilerlerse pet şişe ayçiçek yağının beş litresini 179,90 TL satın alıp çıkabilecek. İşte Bizim Toptan market ayçiçek yağlarında indirim kampanyasını detayları...

5 LİTRELİK TENEKELER 179,90 TL’YE SATIŞTA

Bizim Toptan marketlerin başlatmış olduğu 4 Ocak aktüel ürünler kataloguyla iki farklı ayçiçek yağının teneke hali 17 Ocak 2024 tarihine kadar indirimli şekilde satışa çıkartıldı. Aytaç ve Besler marka teneke ayçiçek yağı indirimli şekilde satışa çıkartılan ayçiçek yağlar arasında yer alıyor. Süper teklif kampanyası adı altında indirimli şekilde satışı çıkartılmış olan bu iki ürünün kampanyasının bitmesine ise bir hafta kaldı. Vatandaşlar Bizim Toptan marketlere de uğrayarak indirimli ayçiçek yağlarını satın alabilirler.





BEŞ LİTRELİK PET AYÇİÇEK YAĞLARI DA 179,90 TL’YE SATIŞTA

Bizim Toptan marketler yalnızca teneke ayçiçek yağlarında değil pet şişe beş litrelik ayçiçek yağlarında da indirim kampanyasına imza attı. Teneke yerine pet şişeyi tercih eden vatandaşlar Bizim Toptan marketlerden 17 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak ayçiçek yağlarından satın alabilecekler. Süper teklif kampanyası ile 4 Ocak 2024 tarihinde başlatılmış olan bu kampanya doğrultusunda Aytaç ve Besler marka beş litrelik ayçiçek yağları 179,90 TL’ye satılacak.