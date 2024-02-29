O market hazır yemeklerde yüzde 49 indirim başlattı! Isıtınca yemeğiniz anında hazır

Migros marketler hazır yemek tüketen vatandaşlara müjdeli haberi duyurdu. Özellikle iş günlerinde öğlen arasında abur cuburla öğün geçiştirmeye çalışan, kendine yemek hazırlamaya vakti olmayan vatandaşlar %49 oranına varan indirim kampanyasından faydalanarak öğle aralarında harika bir öğün tüketecek. Köfteden çorbaya, kuru fasulyeden tavuğa kadar protein dolu hazır yemekler Migros marketlerde %49 oranına varan indirim kampanyasıyla sizleri bekliyor. 11 farklı ürünü en uygun fiyatlardan satışa çıkartmış olan Migros marketler; dilerseniz sanal marketten dilerseniz de Migros mağazalarından istediğiniz hazır yemeği satın alıp sepetinize ekleyebileceğinizi duyurdu.

MİGROS HAZIR YEMEKLE 29 TL ÇORBA İÇMEK MÜMKÜN

Migros marketlerin başlatmış olduğu %49 oranına varan indirim kampanyasıyla 29,90 TL fiyatla çorba içmeniz mümkün. Sizler de uygun fiyatla hazır yemek satın alıp stoklamak istiyorsanız, Migros marketlerin başlatmış olduğu bu kampanyadan yararlanmayı unutmayın! İşte Migros marketler tarafından satışa çıkartılan birbirinden lezzetli yemekler…



