Bist 100
9.814,19 0%
DOLAR
32,31 0,03%
EURO
34,71 -0,01%
ALTIN
2.419,99 0,35%

O şartı sağlayan öğrencilere 1.250 TL yardım parası! Anne babalar hemen başvurun

Şartları taşıyan öğrencilere 1250 TL destek ödemesi yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 13.04.2024 03:14
Güncelleme Tarihi: 13.04.2024 03:14
O şartı sağlayan öğrencilere 1.250 TL yardım parası! Anne babalar hemen başvurun

Hemen başvuru yapabilirsiniz! Öğrencilere 1250 TL destek ödemesi yapılıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÖĞRENCİLERE 1250 TL DESTEK ÖDEMESİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eğitim masraflarının karşılanabilmesi için öğrencilere ulaşım desteği veriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öğrenci destekleriyle ilgili şu açıklamaları yaptı; '3294 sayılı Kanun çerçevesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından tespit edilen ve ülke sınırları içinde ailesinin yanında ikamet eden ancak farklı bir şehirde örgün eğitim gören 25 yaş altı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin ailelerinin yanına gidiş ya da okula dönüşlerinde senelik 2 gidiş 2 dönüş dört bilet, belirlenmiş tek yön bilet vasıta üst limit sınırını aşmaması kuralıyla ulaşım giderleri desteklenecektir. 

öğrencilere 1250 tl destek ödemesi

Destek programından faydalanan öğrenci 18 yaşından büyükse kendisi ya da ailesi, 18 yaşından küçük ya da kanunen kısıtlı durumdaysa ailesi, vasi ya da diğer kişiler başvuru yapabilir. Destek ödemesinde Türkiye sınırları içinde ailesinin yanında ikamet etmeyen ve örgün eğitim gören 25 yaş altı öğrenciler faydalanabilir. Destek programı kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları öğrenci veya ailesinden bilet ya da öğrenci belgesi talep edebilir. Talep edilmesi halinde belgenin öğrenci adına olması zorunluluk taşır.' 

İLGİLİ HABERLER

O kişiler elektrik faturası ödemeyecek! Bayram ettiren müjde geldi

ATM'den para çekeceklere büyük şok! Gitmeden önce mutlaka öğrenin

TOKİ sudan ucuza 2+1 3+1 daire satıyor! Listeye bakıp iliniz var mı öğrenin

47 ile TOKİ piyangosu vurdu! Düşük taksitle kaçmaz yatırım fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
2
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
3
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
4
Emeklilere 7000 TL zam müjdesi geldi! Maaşlara asgari ücret ayarı
5
Volkswagen gemileri yaktı! Çok satan modelini 578 bin TL'ye anahtar teslim satıyor
6
Kaymakamlıklara dev personel alımı! KPSS şartı yok: Başvuru ekranı açıldı
7
Faturasında adı yazanlara 750 TL'lik talih kuşu kondu! 2-3-4 Nisan'da hesapta

O kişiler elektrik faturası ödemeyecek! Bayram ettiren müjde geldi

O şartı sağlayan öğrencilere 1.250 TL yardım parası! Anne babalar hemen başvurun

Bitcoin'de ibre kırmızıya döndü! Kriptonun paraşütsüz çakılacağı tarihi açıkladılar!

Parasını ona yatıranlar eyvah eyvah diyor! Paraları mum gibi eridi

TOKİ sudan ucuza 2+1 3+1 daire satıyor! Listeye bakıp iliniz var mı öğrenin

ATM'den para çekeceklere büyük şok! Gitmeden önce mutlaka öğrenin

81 ilde dev personel alımı! On binlerce kişi bu kadrolara istihdam edilecek

Emeklilere bayram şoku! Emeklinin tadını kaçıran zam haberi az önce geldi!

47 ile TOKİ piyangosu vurdu! Düşük taksitle kaçmaz yatırım fırsatı!

Yoğurdun içine karıştırınca magnezyum eksikliğini bitiriyor! İlaçları çöpe attıracak karışım

Altın fiyatlarında dananın kuyruğu koptu! Altın almak için o tarih son!

Acil nakit arayana faizsiz 25.000 TL sürprizi! 3 gün içinde başvuru şartı var