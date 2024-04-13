O şartı sağlayan öğrencilere 1.250 TL yardım parası! Anne babalar hemen başvurun

Hemen başvuru yapabilirsiniz! Öğrencilere 1250 TL destek ödemesi yapılıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÖĞRENCİLERE 1250 TL DESTEK ÖDEMESİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eğitim masraflarının karşılanabilmesi için öğrencilere ulaşım desteği veriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öğrenci destekleriyle ilgili şu açıklamaları yaptı; '3294 sayılı Kanun çerçevesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından tespit edilen ve ülke sınırları içinde ailesinin yanında ikamet eden ancak farklı bir şehirde örgün eğitim gören 25 yaş altı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin ailelerinin yanına gidiş ya da okula dönüşlerinde senelik 2 gidiş 2 dönüş dört bilet, belirlenmiş tek yön bilet vasıta üst limit sınırını aşmaması kuralıyla ulaşım giderleri desteklenecektir.





Destek programından faydalanan öğrenci 18 yaşından büyükse kendisi ya da ailesi, 18 yaşından küçük ya da kanunen kısıtlı durumdaysa ailesi, vasi ya da diğer kişiler başvuru yapabilir. Destek ödemesinde Türkiye sınırları içinde ailesinin yanında ikamet etmeyen ve örgün eğitim gören 25 yaş altı öğrenciler faydalanabilir. Destek programı kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları öğrenci veya ailesinden bilet ya da öğrenci belgesi talep edebilir. Talep edilmesi halinde belgenin öğrenci adına olması zorunluluk taşır.'