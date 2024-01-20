O tarihe kadar peynir ve süt stoğu yapın! Süte okkalı zam geliyor

Ulusal Süt Konseyi, Çiğ Süt Tavsiye Fiyatlarını Yükselterek Sektöre Canlılık Getiriyor!

Süt endüstrisinde hareketli günler yaşanıyor! Ulusal Süt Konseyi'nin en son duyurusu, süt üreticilerine geleceğe dair umut ışığı oluşturuyor. 22 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan güncellenmiş çiğ süt tavsiye fiyatları, litre başına net 13,5 lira olarak belirlendi. Konseyin açıklamasında, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütünün tavsiye satış fiyatındaki bu artışın çiğ süt desteği hariç olarak uygulanacağı vurgulandı.





Duyuruda ayrıca, üreticilerin kendi karşıladığı soğutma, nakliye ve diğer giderlerin, üreticilere ek bir ödeme olarak yapılacağı belirtildi. Yağ ve protein oranlarındaki her bir değişim için ise 20 kuruşluk bir farkın uygulanacağı ifade edildi. Bu önemli güncelleme, süt üreticilerine ekonomik açıdan olumlu bir etki sağlayarak, daha sürdürülebilir bir üretim modelinin oluşturulmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Konseyin attığı bu adım, süt sektöründeki aktörleri destekleyerek, süt üreticilerine yeni bir nefes aldırmayı hedefliyor. Bu gelişmeyle birlikte sektördeki olumlu değişimlerin daha da hız kazanması bekleniyor.