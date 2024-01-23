O tarihten önce süt, peynir, yoğurt stoğu yapın! Okkalı zam geliyor

Ulusal Süt Konseyi'nin yaptığı açıklamaya göre, çiğ süt tavsiye fiyatında zam yapılarak bir litre çiğ süt için üreticinin eline geçecek net miktar 13,5 lira olarak belirlendi. Yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütünün tavsiye satış fiyatındaki bu zamlı miktar, 22 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak. işte detaylar...





ÇİĞ SÜT FİYATLARINDA ZAM

Konseyin duyurusunda, "Üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde (çiğ süt desteği hariç) 13,5 lira" olduğu ifade edilerek, soğutma, nakliye ve diğer cari giderlerin üretici tarafından karşılandığı takdirde bu giderlerin üreticiye ilave olarak ödeneceği belirtildi. Ayrıca, yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1'lik değişim) için 20 kuruş fark uygulanacağı vurgulandı.

Bu zam kararıyla birlikte, süt üreticilerine daha adil bir ücretleme yapılması amaçlanıyor. Yapılan duyuru, çiğ sütün satış fiyatında meydana gelen değişikliklerin üreticilerin gelir düzeyine olan etkisini belirlemekte önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. 22 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek olan yeni fiyatlandırma, sektördeki paydaşlar ve tüketiciler tarafından yakından takip edilecek.

Ulusal Süt Konseyi'nin açıklamasına göre, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütünün tavsiye satış fiyatı, üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde (çiğ süt desteği hariç) 13,5 lira olarak belirlendi. Açıklamada, soğutma, nakliye ve diğer cari giderlerin üretici tarafından karşılandığı takdirde, bu giderlerin üreticiye ilave olarak ödeneceği ve yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1'lik değişim) için 20 kuruş fark uygulanacağı belirtildi.

Bu fiyatlandırma değişikliği, süt üreticilerinin daha adil bir ücretleme alması amacını taşıyor. Zamlı fiyatın yürürlüğe girmesiyle birlikte, çiğ süt üreticilerinin gelir düzeyinde olumlu bir etki beklenirken, bu durumun market fiyatlarına yansıyarak tüketicileri etkilemesi de bekleniyor. Zamlı fiyatın 22 Ocak'tan itibaren geçerli olacak olmasıyla birlikte, sektördeki paydaşlar ve tüketiciler, süt ve süt ürünlerine yapılacak fiyat değişikliklerini yakından takip edecekler.