O ülkeye uçak bileti sadece 599 TL! THY büyük kampanyayı duyurdu

Türk Hava Yolları (THY), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne seyahat edecek yolculara yönelik yeni bir kampanya duyurdu. Bu kampanya kapsamında Kıbrıs'a seyahat eden vatandaşlar ucuz bilet satın alma imkanına sahip olacak. Ancak kampanyanın belirli içerik ve koşulları bulunmaktadır.

KKTC’YE GİDECEK OLANLARA BİLET KAMPANYASI





THY'nin düzenlediği kampanya sayesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne seyahat edecek yolcular ucuz uçak bileti satın alma imkanına sahip oluyor. 12-14 Temmuz 2024 tarihlerinin arasında satın alınan biletlerde indirim uygulanacaktır. Bu arada bu promosyondan faydalananlar 1 Kasım 2024 ile 15 Ocak 2025 tarihlerinin arasında seyahat edebilecekler. Bu indirim Antalya ve İstanbul çıkışlı uçuşlarda geçerlidir.

BİLET FİYATLARI DUYURULDU

Bu promosyon yalnızca İstanbul ve Antalya illeri çin geçerli olup, bu bölgelerden de Ercan Uluslararası Havalimanı'na gidiş-dönüş bilet alanlar için de geçerlidir. EcoFly paket biletlerinin vergi öncesi başlangıç ​​fiyatı 599 TL olarak açıklandı.