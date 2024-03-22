O ürünlere 1 Nisan'dan sonra devasa zam geliyor! Uzman isim üzülerek tek tek açıkladı!

Ünlü ekonomist Prof. Dr. Şenol Babuşcu, yerel seçimlerin ardından "zam bekledikleri" listesini paylaştı. Babuşcu'ya göre, seçim sonrası bazı ürünlerde KDV oranının %10'dan %20'ye çıkacağına dair bir artış bekleniyor. Özellikle tekstil, giyim, çanta, bavul, diş fırçası, konaklama ve yeme-içme gibi sektörlerde fiyatların yükselmesi kaçınılmaz görünüyor.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise dün yaptığı açıklamada, yeni vergi getirilmeyeceğini belirtti. Ancak, Şimşek'in açıklaması bazı vergi oranlarının artabileceği şeklinde yorumlandı.

Bu duruma ekonomistler de dikkat çekiyor ve seçim sonrasında birçok üründe fiyat artışı olabileceğini vurguluyorlar. Ziraat Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı ve ekonomist Prof. Dr. Şenol Babuşcu, hükümetin seçim sonrası KDV oranlarını artıracağı konusunda uyarıda bulundu. Babuşcu, sosyal medya hesabından zam beklenen sektörleri ve ürünleri paylaşarak, %10 KDV uygulanan ürün ve hizmetlerde artış beklendiğini duyurdu. Hükümetin KDV oranlarını %20'ye çıkaracağını öne süren Babuşcu, bu durumun tüketicilere yansıyacağını ifade etti.

ŞENOL BABUŞCU UYARIYOR: "YEME-İÇME SEKTÖRÜNDE ZAM BEKLENİYOR!"





Ünlü ekonomist Prof. Dr. Şenol Babuşcu, seçim sonrasında tekstil, giyim, çanta, bavul, diş fırçası gibi ürünlerde ve yeme-içme sektöründe zam beklentisine dikkat çekti. Babuşcu'nun yaptığı açıklamada, şu anda %10 KDV uygulanan ve seçim sonrasında %20 KDV uygulanabilecek ürün ve hizmetler şunlar:

-Yeme-içme sektörü hizmetleri

-Tekstil ürünleri

-Giyim ürünleri

-Çanta ve bavul gibi ürünler

-Diş fırçası, diş macunu ve diş iplikleri

-Tiyatro, sinema ve müze gibi kültürel etkinlikler

-Otel gibi konaklama hizmetleri

Bakan Mehmet Şimşek'in açıklamalarına göre ise Türkiye'nin ekonomik durumuyla ilgili olarak genel bir çerçeve çizildi. Bakan, KDV oranlarında %20'nin üzerine çıkılmasının planlanmadığını ve yeni vergi yüklerinin ekonomide enflasyonist etki yaratacağını belirterek böyle bir adımın atılmayacağını vurguladı. Gelir vergisi ve kurumlar vergisi oranlarında da artış öngörülmediğini ifade eden Bakan Şimşek, vergi istisnaları, muafiyetleri ve indirim oranlarının yeniden gözden geçirilebileceğini dile getirdi.