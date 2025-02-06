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Ocak Ayında Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatı 1,03 Milyar Doları Buldu

Ocak ayında Türkiye'nin hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatı 1,03 milyar dolar olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 13:13
Ocak Ayında Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatı 1,03 Milyar Doları Buldu

Türkiye'de Ocak Ayında İhracat Rüzgarı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, ocak ayında temel gıda ürünleri arasında yer alan hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatının 1,03 milyar dolar seviyesine ulaştığını duyurdu.

İhracat Çalışmaları ve Sektör Başarıları

Tiryakioğlu, yazılı açıklamasında ihracatın artması için yoğun çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi. Sektörün önemli başarılarına dikkat çekerken, şu ifadeleri kullandı:

"Buğday unu, makarna, bitkisel yağlar, bisküvi ile şekerli ve kakaolu ürünler gibi temel gıda ürünlerinin yer aldığı hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü ocak ayında 1,03 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Ayrıca, toplam hububat ihracatının 1 milyon tonun üzerinde gerçekleştiği bu ayda, kilogram başına ortalama ihracat fiyatları geçen yıl ocak ayına göre yüzde 4,7 artışla 1 doların üzerine çıktı.

Öne Çıkan İhracat Pazarları

En fazla ihracat yapılan ülkeler ise sırasıyla Irak, ABD ve Suriye oldu. Bu durum, Türkiye'nin tarım ürünleri alanındaki rekabet gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

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