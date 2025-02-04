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Ocak Ayında Mevsim Etkisiz TÜFE Yüzde 3,38 Artış Gösterdi

TÜİK, mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi'nin ocak ayı sonuçlarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 16:21
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 16:21
Ocak Ayında Mevsim Etkisiz TÜFE Yüzde 3,38 Artış Gösterdi

TÜİK Ocak Ayı Tüketici Fiyat Endeksi Raporunu Yayınladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) için ocak ayı verilerini açıkladı. Verilere göre, ocakta genel TÜFE bir önceki aya göre yüzde 3,38 artış göstermiştir.

Ayrıntılar ve Alt Göstergeler

Geçtiğimiz ayın verilerine göre, işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 3,69, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE ise yüzde 3,42 artış kaydetmiştir. Bunun yanı sıra, endeksin belirli bileşenleri de önemli artışlar yaşadı:

  • Enerji: %6,1
  • Gıda ve Alkolsüz İçecekler: %2,5
  • Enerji ve Gıda Dışı Mallar: %2,1
  • Hizmet: %4,59

TÜİK ayrıca, geçen yılın aralık ayına ilişkin verilerde de düzenlemeler yaptı.

Önemli Verilere Genel Bakış

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin ocakta aylık bazdaki değişimleri şu şekildedir:

Kapsam Aylık Değişim (%)
Genel TÜFE 3,38
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE 3,69
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE 3,42

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