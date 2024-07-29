Odeabank'ın Yatırım Odaklı Podcast'inde Yeni Sezon Başlıyor

Odeabank'tan Yatırımcılar İçin Yeni Podcast Sezonu

Odeabank, Yatırım Odaklı Podcast'in ikinci sezonu ile yatırım dünyasına ışık tutmaya devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Güzem Yılmaz Ertem moderatörlüğünde yayınlanan podcast, yatırımcıların akıllarındaki en önemli soruları uzman konuklarla yanıtlıyor.

Her Hafta Yeni Bölümler

Her hafta yeni bölüm yayınlayarak dinleyicileriyle buluşan bu podcast, çeşitli platformlarda dinlenebiliyor. Odea uygulaması, Odea Radyo, Spotify, Apple Podcasts, Karnaval, Amazon ve Deezer üzerinden erişilebiliyor.

Uzman Konuklar

Podyoast'in yeni sezonunda, İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan, Odeabank Yatırım Araştırmaları ve Stratejileri Müdürü Berk Sezgin, Uluslararası Yatırımcılar Derneği Vergi Teşvikler Çalışma Grubu Başkanı Emrah Akın ve araştırmacı yazar Turan Sert gibi isimler konuk ediliyor.

Öne Çıkan Bölümler

Yeni bölümlerde, "Yurt dışı piyasalara nasıl yatırım yapılır?", "Neden ve nasıl yatırım yapmalıyız?", "Akıllı yatırımcının vergi stratejileri" ve "Farklı yatırım türleri: Başka alternatifler mümkün mü?" gibi konular derinlemesine inceleniyor.

Örneğin, Şant Manukyan tarafından sunulan "Dünya Piyasalarını Keşfetmek: Yurt dışı piyasalara nasıl yatırım yapılır?" bölümü, dinleyicilere uluslararası piyasalara yatırım yapmanın yollarını aktarıyor. Diğer bir bölümde ise Berk Sezgin, yatırım dünyasının derinliklerini keşfetmeyi sağlıyor.

Emrah Akın, "Akıllı yatırımcının vergi stratejileri" bölümünde vergi politikalarının yatırım üzerindeki etkilerini tartışırken, Turan Sert, alternatif yatırım araçlarını masaya yatırıyor.