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Ödeme ve Elektronik Para Sektörü için KVKK Rehberi Tanıtıldı

KVKK ve TÖDEB işbirliğiyle hazırlanan 'Ödeme ve Elektronik Para Sektörüne Özel KVKK Rehberi' İstanbul'da tanıtıldı.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 16:34
Ödeme ve Elektronik Para Sektörü için KVKK Rehberi Tanıtıldı

Ödeme ve Elektronik Para Sektörü için KVKK Rehberi Tanıtıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) işbirliğiyle hazırlanan "Ödeme ve Elektronik Para Sektörüne Özel KVKK Rehberi", İstanbul'da gerçekleştirilen tanıtım toplantısında sektördeki paydaşlara sunuldu.

TÖDEB'den yapılan açıklamaya göre, bu rehber, ödeme ve elektronik para sektöründe kişisel verilerin korunmasına ilişkin iyi uygulamaları kapsıyor. TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Dolaz, sektördeki firmaların veri koruma uyumluluğuna katkı sağlamak için hazırlanan rehberin, şeffaf ve güvenli bir ekosistemin temellerini güçlendireceğini vurguladı.

Veri Koruma Uygulamalarında Belirsizliklere Son

Dolaz, rehberin hazırlanma nedeninin, sektörde kişisel verilerin korunmasına dair uygulamada yaşanan belirsizlikler olduğunu ifade ederek, “Sektörümüz, finansal teknolojiler ile hızlı bir büyüme sürecine girdi. Bu büyüme, veri koruma konusunda daha net ve uygulanabilir yaklaşımlara olan ihtiyacı artırdı.” dedi.

Rehberin, yasal yükümlülüklerin daha kolay anlaşılmasını sağlamak ve üyelerin veri işleme süreçlerini daha güvenli ve uyumlu hale getirmek amacıyla hazırlandığını belirten Dolaz, “Rehberimizi, geri bildirimlerle gelişmeye açık, yaşayan bir belge olarak değerlendiriyoruz.” açıklamasında bulundu.

İyi Uygulama Örnekleri ve Rehberin Amacı

KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, sektördeki ilk iyi uygulamalar rehberinin bankacılık için hazırlandığını hatırlatarak, “Ödeme ve Elektronik Para Sektörüne Özel KVKK Rehberi, veri sorumlularına yol gösterici nitelikte bir çalışma.” dedi.

Bilir, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum sağlamanın önemini vurgulayarak, rehberlerin bu uyumun sağlanmasında bir referans noktası oluşturduğunu belirtti. “Rehber, kişisel veri işleme faaliyetlerinin kanuna uygun yürütülmesini sağlamayı hedefliyor.” dedi.

Sektörel Uygulamalara Yönelik Belgeler

Bilir ayrıca, rehberin sektörel uygulamalara yol gösterecek nitelikte olduğunu ve içerdiği bilgilerin, “genel ilkeler, işleme şartları, kişisel verilerin aktarılması ve veri güvenliği” gibi konuları kapsadığını belirtti. Rehberde, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının yükümlülükleri ile en iyi uygulamalar konularında örnekler ve öneriler yer alacak.

Tanıtım toplantısının ardından düzenlenen çalıştayda ise KVKK uzmanları, veri sorumluları ve veri işleyenlerle beraber, kişisel veri işleme konuları üzerinde bilgi paylaşımında bulundu. Rehbere, KVKK ve TÖDEB'in resmi internet siteleri üzerinden ulaşmak mümkün.

KVKK ve TÖDEB işbirliğiyle, ödeme ve elektronik para sektöründe kişisel verilerin korunmasına...

KVKK ve TÖDEB işbirliğiyle, ödeme ve elektronik para sektöründe kişisel verilerin korunmasına ilişkin iyi uygulamaları kapsayan "Ödeme ve Elektronik Para Sektörüne Özel KVKK Rehberi"nin tanıtım toplantısı ve çalıştayı İstanbul'da gerçekleştirildi. Çalıştayda, TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Dolaz (sağda) ve KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir (solda) katıldı.

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