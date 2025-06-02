ODTÜ'de Yaratıcı Endüstriler ve Dijital Dönüşüm Merkezlerinin Açılışı Gerçekleşti

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), yaratıcı endüstriler ve dijital dönüşüm merkezlerinin açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır‘ın katılımıyla gerçekleştirdi. ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, bu merkezlerin Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmek için gerekli bilgi ve üretim alanları olduğunu vurguladı.

Vizyonun Somutlaşmış Hali

Yozgatlıgil, Milli Teknoloji Hamlesi'nin temel bileşenleri ile örtüşen bu projelerin sadece birer yatırım değil, aynı zamanda bir vizyonun somutlaşmış hali olduğunu belirtti. ODTÜ’nün ülkenin ilk yerli roketini geliştiren ve uzay araçları üreten bir araştırma üssü olduğunu ifade etti.

Yaratıcı Endüstriler ve Dijital Dönüşüm

Prof. Dr. Yozgatlıgil, METU Crea’nın gençlere görünürlük ve teknik donanım sağlamak amacıyla kurulduğunu belirtti. Ayrıca, METU DTX’nin Türkiye’nin stratejik sektörlerine ileri teknolojili çözümler sunmak için tasarlandığını ifade etti. Bu iki merkez, Türkiye Yüzyılı’nın geleceğini belirleyecek bilgi ve üretim ekosistemleri olarak öne çıkıyor.

Merkezlerin Rolü

Dışişleri Bakanlığı AB İşleri Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, 2002’den bu yana yaklaşık 10 milyar avroluk kaynağın Türkiye'de projeler aracılığıyla kullanıldığı bilgisini paylaştı. Özcan, bugün açılan merkezlerin yaratıcı endüstriler ve dijitalleşme bağlamında büyük önem taşıdığını vurguladı.

AB Türkiye Delegasyonu Yeşil Kalkınma ve Kapsayıcı Büyüme Başkanı Virve Vimpari, bu merkezlerin insanların yetiştirileceği, fikirlerin güçleneceği ve yeteneklerin ortaya çıkacağı bir ortam sağlayacağını kaydetti.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) "Yaratıcı Endüstriler Aracılığıyla Ekonomik Kalkınma Projesi (ECITE)" ile "Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Merkezi Projesi'nin (DTX)" açılış töreni ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sol 4), açılış törenine katılarak incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) "Yaratıcı Endüstriler Aracılığıyla Ekonomik Kalkınma Projesi (ECITE)" ile "Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Merkezi Projesi'nin (DTX)" açılış töreni ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sol 4), açılış törenine katılarak incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.