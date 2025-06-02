DOLAR
39,17 0,32%
EURO
44,76 0,42%
ALTIN
4.225,15 -1,74%
BITCOIN
4.081.410,43 0,73%

ODTÜ'de Yaratıcı Endüstriler ve Dijital Dönüşüm Merkezlerinin Açılışı Gerçekleşti

ODTÜ, yaratıcı endüstriler ve dijital dönüşüm merkezlerinin açılışını Bakan Kacır'ın katılımıyla gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 15:18
ODTÜ'de Yaratıcı Endüstriler ve Dijital Dönüşüm Merkezlerinin Açılışı Gerçekleşti

ODTÜ'de Yaratıcı Endüstriler ve Dijital Dönüşüm Merkezlerinin Açılışı Gerçekleşti

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), yaratıcı endüstriler ve dijital dönüşüm merkezlerinin açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır‘ın katılımıyla gerçekleştirdi. ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, bu merkezlerin Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmek için gerekli bilgi ve üretim alanları olduğunu vurguladı.

Vizyonun Somutlaşmış Hali

Yozgatlıgil, Milli Teknoloji Hamlesi'nin temel bileşenleri ile örtüşen bu projelerin sadece birer yatırım değil, aynı zamanda bir vizyonun somutlaşmış hali olduğunu belirtti. ODTÜ’nün ülkenin ilk yerli roketini geliştiren ve uzay araçları üreten bir araştırma üssü olduğunu ifade etti.

Yaratıcı Endüstriler ve Dijital Dönüşüm

Prof. Dr. Yozgatlıgil, METU Crea’nın gençlere görünürlük ve teknik donanım sağlamak amacıyla kurulduğunu belirtti. Ayrıca, METU DTX’nin Türkiye’nin stratejik sektörlerine ileri teknolojili çözümler sunmak için tasarlandığını ifade etti. Bu iki merkez, Türkiye Yüzyılı’nın geleceğini belirleyecek bilgi ve üretim ekosistemleri olarak öne çıkıyor.

Merkezlerin Rolü

Dışişleri Bakanlığı AB İşleri Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, 2002’den bu yana yaklaşık 10 milyar avroluk kaynağın Türkiye'de projeler aracılığıyla kullanıldığı bilgisini paylaştı. Özcan, bugün açılan merkezlerin yaratıcı endüstriler ve dijitalleşme bağlamında büyük önem taşıdığını vurguladı.

AB Türkiye Delegasyonu Yeşil Kalkınma ve Kapsayıcı Büyüme Başkanı Virve Vimpari, bu merkezlerin insanların yetiştirileceği, fikirlerin güçleneceği ve yeteneklerin ortaya çıkacağı bir ortam sağlayacağını kaydetti.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) "Yaratıcı Endüstriler Aracılığıyla Ekonomik Kalkınma...

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) "Yaratıcı Endüstriler Aracılığıyla Ekonomik Kalkınma Projesi (ECITE)" ile "Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Merkezi Projesi'nin (DTX)" açılış töreni ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sol 4), açılış törenine katılarak incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) "Yaratıcı Endüstriler Aracılığıyla Ekonomik Kalkınma...

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) "Yaratıcı Endüstriler Aracılığıyla Ekonomik Kalkınma Projesi (ECITE)" ile "Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Merkezi Projesi'nin (DTX)" açılış töreni ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sol 4), açılış törenine katılarak incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklanıyor! 1 Haziran'dan İtibaren Uygulanacak

Mersin Belediyesi'nden Bayram Öncesi Destek: 750 TL - 1250 TL Ödeme

Kayserililere 2 Haziran'da Yeni Toplu Taşıma Uygulaması: Gittiğin Kadar Öde

Ziraat Bankası Hesabı Olanlar İçin Yeni Destek Ödemeleri Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ODTÜ'de Yaratıcı Endüstriler ve Dijital Dönüşüm Merkezlerinin Açılışı Gerçekleşti
2
AB, Delivery Hero ve Glovo'ya 329 Milyon Euro Kartel Cezası Kestik!
3
TBMM Zirai Don Olayı Araştırma Komisyonu Niğde'de Toplandı
4
Genç Çiftçiler Organik Ürün İhracatına Odaklanıyor
5
Borsa ve Altın Bu Hafta Yatırımcıları Güldürdü
6
İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
7
Bakan Bayraktar, TPAO Arama Daire Başkanı Sadioğlu'nu Son Yolculuğuna Uğurladı

Kurban Bayramı'nda Toplu Ulaşım Ücretsiz! Ulaştırma Bakanlığı'ndan Müjdeli Haber

Kırıkkale'de Orman Yangınlarına Karşı 5 Aylık Yasak İlan Edildi

Kayserililere 2 Haziran'da Yeni Toplu Taşıma Uygulaması: Gittiğin Kadar Öde

Emekliler İçin Heyecanlandıran Maaş Artış Senaryoları: 22 Bin 950 Lira Mümkün Mü?

Mersin Belediyesi'nden Bayram Öncesi Destek: 750 TL - 1250 TL Ödeme

2025 Yılı İlave Tediye Ödemeleri: İlk Taksit 2 Haziran'da Hesaplarda!

Kocaeli'den Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destek

Öğrencilere 13.262 TL Performans Desteği!

İnegöl'de Üçüncü Otopark Hamlesi: Ücretsiz Araç Park Alanı Geliyor

İzmir'de Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklanıyor! 1 Haziran'dan İtibaren Uygulanacak

Ziraat Bankası Hesabı Olanlar İçin Yeni Destek Ödemeleri Başladı!

Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!