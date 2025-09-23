OECD, küresel büyüme tahminini %3,2'ye yükseltti

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), 2025'in ilk yarısında birçok gelişmekte olan ülke ekonomisinin beklenenden daha dirençli olması üzerine, küresel ekonomiye ilişkin bu yılki büyüme tahminini %3,2'ye yükseltti.

Küresel görünüm ve ana riskler

OECD, "Belirsiz Zamanlarda Doğru Dengeyi Bulmak" temasıyla yayımladığı Ekonomik Görünüm Raporu'nda küresel büyümenin beklenenden daha iyi seyrettiğini belirtti. Raporda, sanayi üretimi ve ticaretin, gümrük vergilerinin artırılmasından önce yapılan ön alımlarla desteklendiği vurgulandı.

Rapor, yapay zeka yatırımlarının özellikle ABD'deki ekonomik faaliyeti desteklediğini; Çin'deki mali desteğin ise ticaretin olumsuz etkilerini ve emlak piyasasındaki zayıflığı telafi ettiğini kaydetti.

Bununla birlikte OECD, jeopolitik ve politika belirsizlikleri ile ticaret engellerinin artmasının birçok ekonomik faaliyeti olumsuz etkilemeye devam ettiğini belirterek aşağı yönlü risklerin büyük tehdit oluşturduğunu uyardı. Raporda ayrıca kriz oluşturabilecek faktörler arasında yeniden canlanabilecek enflasyonist baskılar, karşılıklı gümrük tarifelerinin artışı ve mali risklere ilişkin endişeler sayıldı.

Bölgesel tahminler: ABD, Avro Bölgesi, Çin

OECD, küresel büyüme beklentisini bu yıl için %3,2 olarak belirlerken 2026 tahminini %2,9da sabit tuttu. ABD ekonomisinin büyümesinin 2024'te %2,8den bu yıl %1,8'e düşmesi, gelecek yıl ise %1,5 olması öngörüldü (haziranda öngörülen bu yılki ABD büyümesi %1,6 idi).

Avro Bölgesi için haziranda açıklanan %1,0 olan bu yıl tahmini %1,2ye yükseltildi; 2026 tahmini ise %1,0 olarak revize edildi. OECD raporunda, Avrupa ekonomilerinin artan ticaret çatışmaları ve jeopolitik belirsizliklerden etkilense de gevşek kredi koşullarının bir ölçüde dengeleyici olabileceği değerlendirildi.

Çin ekonomisinin bu yılki büyüme tahmini %4,7den %4,9a, 2026 tahmini ise %4,4e çıkarıldı.

Türkiye için büyüme ve enflasyon tahminleri

OECD, Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminini %0,3 yukarı revize ederek %3,2 olarak belirledi; 2026 için büyüme tahmini ise %3,2 olarak korundu (2026 için %0,1 aşağı yönlü revize edildi).

Enflasyon beklentilerine ilişkin olarak OECD, Türkiye'de enflasyonun bu yıl %33,5 olacağını, gelecek yıl ise %19,2'ye gerileyeceğini öngördü. Haziran tahminleri sırasıyla %31,4 (2025) ve %18,5 (2026) olarak bildirilmişti.

Enflasyon, finansal istikrar ve G20

Raporda, kripto varlıkların yüksek ve dalgalı seyrinin geleneksel finansal sistemle artan bağlantıları nedeniyle finansal istikrara yönelik riskleri artırdığına dikkat çekildi. Ayrıca yüksek teknoloji sektörlerindeki güçlü yatırım büyümesinin, yüksek gümrük tarifeleri ve net göçün azalmasıyla zayıflayabileceği belirtildi.

OECD, G20 ülkelerinde enflasyonun ekonomik büyüme ve iş gücü piyasası baskılarının azalmasıyla düşeceğini öngördü; G20 ortalamasında yıllık enflasyonun 2025'te %3,4'ten gelecek yıl %2,9'a gerilemesi bekleniyor. Raporda merkez bankalarının fiyat istikrarı risklerine hızlı yanıt vermesi gerektiği vurgulandı.

OECD Genel Sekreteri'nin değerlendirmesi

OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann, dünya ekonomisinin dirençli kalmaya devam ettiğini ancak yüksek gümrük vergileri ve politika belirsizliğinin tam etkilerinin henüz hissedilmediğini belirtti. Cormann, küresel büyüme beklentilerini güçlendirmek için küresel ticaret gerilimlerine kalıcı çözüm bulunmasının öncelikli hale gelmesi gerektiğini ifade etti.

Özetle, OECD raporu küresel büyüme görünümünde yukarı yönlü revizyonu işaret ederken, jeopolitik belirsizlikler, ticaret engelleri, enflasyon ve finansal istikrar risklerinin ekonomik görünüm üzerinde belirleyici olacağı uyarısını yineliyor.