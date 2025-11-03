OECD Kurumsal Yönetim Komitesi 50. Toplantısı Paris'te: Bilgi Kitabı 2025 ve Ülke Notları

SPK'nin katılımıyla Paris'te düzenlenen 50. OECD Kurumsal Yönetim Komitesi toplantısında Bilgi Kitabı 2025 bulguları ve yeni ülke notları tartışıldı.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 11:13
OECD Kurumsal Yönetim Komitesi 50. Toplantısı Paris'te: Bilgi Kitabı 2025 ve Ülke Notları

OECD Kurumsal Yönetim Komitesi 50. Toplantısı Paris'te gerçekleştirildi

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bünyesindeki Kurumsal Yönetim Komitesinin 50'nci toplantısı, Komite üyesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)nın ulusal eşgüdüm birimi sıfatıyla katılımıyla 30-31 Ekim tarihlerinde Fransa'nın başkenti Pariste yapıldı.

Toplantıda ele alınan ana konular

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün de katıldığı toplantıda, OECD Kurumsal Yönetim Bilgi Kitabı 2025'in temel bulguları değerlendirildi. Görüşülen diğer başlıklar arasında sermaye piyasaları hizmet sağlayıcıları akran değerlendirmesi, 2026 kurumsal yönetim akran değerlendirmesi seçenekleri, Asya Bölgesi için yönetim kurulu sorumlulukları ve sürdürülebilirlik raporlaması, büyüme şirketlerine yönelik hisse senedi piyasaları, Tahvil İhraç Edenlere Yönelik Revize Edilmiş Kılavuzlar (Revised Guidelines for Corporate Bond Issuers) ve kurumsal yönetim açısından yapay zeka gibi konular yer aldı.

Toplantı marjında ayrıca kurumsal sürdürülebilirlik uygulamaları üzerine bir yuvarlak masa düzenlendi.

Bilgi Kitabı ve Ülke Notları

OECD Kurumsal Yönetim Bilgi Kitabı 2025 ile ilk 13 Ülke Notu 6 Ekim'de Şili'nin Santiago kentinde tanıtılmıştı. Komitenin Paris toplantısıyla birlikte, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu sonraki 14 ülke notu 30 Ekim'de yayımlandı.

SPK Başkanı Gönül'ün değerlendirmesi

Açıklamada görüşlerine yer verilen SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Bilgi Kitabı 2025'in özellikle paydaş katılımı, yönetim kurulu bağımsızlığı, hesap verebilirlik ve sürdürülebilirlik raporlaması alanlarında önemli ilerlemeler gösterdiğini belirtti. Gönül, bu ilerlemelerin özel sektörde uzun vadeli değer yaratımı ve dayanıklılığı güçlendirmenin yanı sıra yatırımcı güvenini ve piyasalarda finansal istikrarı da pekiştireceğini vurguladı.

Gönül, Bilgi Kitabı'nın bu yılki yeniliği olan ülke notları sayesinde çalışmanın daha da geliştiğini görmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti ve şu sözleri ekledi:

"Ülke Notları, yabancı yatırımcıların ve şirketlerin Türkiye’nin kurumsal yönetim çerçevesini anlamalarına ve ülkemizdeki yatırım fırsatlarını değerlendirmelerine yardımcı olabilecek değerli bilgiler sunmaktadır. Ülke Notları aynı zamanda, Türk yatırımcıların ve şirketlerin de yabancı pazarlara giriş fırsatlarını keşfetmelerine katkı sağlamada önem taşımaktadır."

Gönül ayrıca iş ve yatırım faaliyetlerinin giderek uluslararasılaşmasına dikkat çekerek Türkiye'deki paydaşların yabancı çerçevelerle karşılaştırma ihtiyacının önemine işaret etti.

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) ulusal eşgüdüm birimi sıfatıyla üyesi olduğu Kurumsal Yönetim...

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) ulusal eşgüdüm birimi sıfatıyla üyesi olduğu Kurumsal Yönetim Komitesinin 50'nci toplantısı Paris'te gerçekleştirildi.

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) ulusal eşgüdüm birimi sıfatıyla üyesi olduğu Kurumsal Yönetim...

