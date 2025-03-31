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OECD Raporu: Küresel Okyanus Ekonomisinde Büyüme Tehdit Altında

OECD, küresel okyanus ekonomisinin sürdürülebilir büyüme potansiyelinin tehdit altında olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 11:32
OECD Raporu: Küresel Okyanus Ekonomisinde Büyüme Tehdit Altında

OECD Raporu: Okyanus Ekonomisi Büyümesi Tehdit Altında

Küresel okyanus ekonomisi, eğer bir ülke olsaydı, dünyanın en büyük 5'inci ekonomisi olarak konumlanırdı. Ancak, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yayımlanan "2050'ye Doğru Okyanus Ekonomisi" raporuna göre, gerekli politika önlemlerinin alınmaması halinde bu ekonomik büyüme yavaşlayabilir.

Okyanuslar, dünya yüzeyinin yüzde 71'ini ve biyosferin yüzde 90'ını kaplayarak, üç milyardan fazla insanın gıda güvenliği ihtiyacını karşılamaktadır. Ayrıca, küresel mal taşımacılığının %80'ini ve uluslararası internet trafiğinin %98'ini taşıyan deniz kabloları ile önemli bir rol oynamaktadır.

1995'te 1,3 trilyon dolar olan okyanus ekonomisi, 2020'de 2,6 trilyon dolara çıkarak yıllık ortalama %2,8 büyüme göstermiştir. Ancak, pandeminin etkileri nedeniyle istihdam sayısı 2006'daki 151 milyondan 101 milyona gerilemiştir. Sonraki süreçte ise toparlanma eğilimi gözlemlenmiştir.

1995-2020 döneminde okyanus ekonomisindeki %75'ten fazla büyüme Asya ve Pasifik ülkelerinden gelmiştir. Doğu Asya, bu büyümenin %56'sını tek başına karşılamaktadır. Çin, ABD, Japonya, Norveç ve Birleşik Krallık ise bu dönemde en büyük okyanus ekonomilerine sahip olmuştur.

Okyanus ekonomisindeki büyüme, turizm, açık deniz petrol ve gaz çıkarımı, gemi inşası ve açık deniz rüzgar enerjisi gibi çeşitli sektörlerden kaynaklanmaktadır. Tarihsel eğilimlerin sürmesi halinde, okyanus ekonomisinin 2050'de yaklaşık 4 kat büyümesi beklenmektedir. Ancak, bu büyümenin sürdürülebilmesi için gerekli politika önlemlerinin alınması kaçınılmazdır.

OECD, okyanus yönetişiminin güçlendirilmesi, teknolojik yeniliklerin teşvik edilmesi, okyanus verilerinin toplanmasının iyileştirilmesi ve gelişmekte olan ülkelerin küresel değer zincirlerine entegrasyonunun sağlanması gibi adımlar atılması gerektiğini vurgulamaktadır.

Sonuç olarak, nüfus artışı, iklim değişikliği ve diğer çevresel baskılar gibi faktörlerin, gelecekte okyanus sağlığı ve ekonomisinin büyümesine dair önemli etkilere sahip olacağı öngörülmektedir.

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