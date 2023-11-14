Öğretmenlere müjde! Ek ders ücretlerine zam geldi

Resmi Gazete'de yayımlanan bilgiye göre ücretli öğretmenlerin ek ders ücretlerinde iyileştirme yapıldı. İşte detaylar....

Öğretmenlere müjde! Ek ders ücretlerine zam geldi
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ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN EK DERS ÜCRETLERİNE YÜZDE 25 ZAM

Cumhurbaşkanı Kararı ile ücretli öğretmenlerin ek ders ücretlerine yüzde 25 oranında zam yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan genelge ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında çalışan ve ek ders ücreti karşılığında öğretmenlik yapan öğretmenlerin ek ders ücretlerinde iyileştirme yapıldı. İşte detaylar….

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'Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin' yönetmelik Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Una göre ücretli öğretmenlerin ek ders ücretlerinde bir iyileştirmeye gidildi.

Öğretmenler 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren geçerli olarak ek derslerini bu ücretleri üzerinden alabilecek. Kadrolu öğretmenler ile ücretli öğretmenlerin maaşlarında ciddi farklar bulunuyor. Ek ders ücret,i üzerinden yani girdikleri ders başına ücret alan ücretli öğretmenlerin ek ders ücretleri 1 Kasım itibari ile değişmiş oldu.

9 SAATLİK BİR ARTIŞ SAĞLANDI

Cumhurbaşkanlı kararı ile aynı zamanda ücretli öğretmenlerin yanı sıra Fatih Projesinin tüm bileşenleri yani halk eğitimde görevli eğitmenlerinde maaşlarında bir iyileştirme yapılmış oldu. Bu teknoloji odaklı öğrenme ve elektronik içeriklerin üretilmesi ve denetlenmesine de destek sağlayacak. Böylece eğitmenlerinde ek ders ücretleri haftalık 9 saat arttırıldı.

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