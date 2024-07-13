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Okkalı zam bekleyen emekliye kötü haber! Sadece o emeklilerin maaşına zam geliyor!

Milyonlarca emekliye kötü haber! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 13.07.2024 22:11
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 22:11
Okkalı zam bekleyen emekliye kötü haber! Sadece o emeklilerin maaşına zam geliyor!

Yalnızca bu emekliler zam alabilecek! Kötü haber geldi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SADECE BU EMEKLİLER ZAM ALIYOR

Gazete Pencere Yazarlarından Nuray Babacan emekli maaş artışlarıyla ilgili önemli bir yazı yazdı. Babacan yazısında şu sözlere yer verdi; 'Hükümetin toplumdan gelen baskıyla kısmen iyileştirme kararı verdiği emekli maaşlarıyla ilgili yeni kriz kapıda. En düşük maaş alan emekliyle ilgili düzenleme, yüksek prim ödeyen kişileri cezalandıracak. Yalnızca 3 milyon emeklinin maaşı 12 bin TL'ye yükselecek. Kademeli artış olmayacak. Senelerdir bir araya gelemeyen işçi konfederasyonlarını hayat pahalılığı ve asgari ücretle ilgili ortak açıklama noktasına getiren ekonomik kriz, AKP koridorlarında en önemli günde. Son üç ayda en az üç kere gündeme gelen emekli maaş zamları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sürekli reddediliyor. Önceki gün basında yer alan girişimin perde arkası şu şekilde; Yaz dönemi çalışmaları için sahaya inen milletvekillerinin tamamı, hayat pahalılığı ve emekli maaşlarının düşüklüğü ile ilgili sürekli tepki alındığını AKP grup yönetimine iletti. 

emekli maaşlarına sınırlı za

Baskı artınca konu ilk olarak genel merkez toplantılarına, daha sonra Bakanlar Kurulu toplantılarına gitti. Ama bütün girişimler sadece en düşük emekli maaşlarında iyileştirme yapma noktasında tıkandı. Milletvekilleri ayrıca grup yönetimi ile sorunu Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na taşıdı. Bu anlamda maaşların artırılması ile ilgili konu ilk defa geçen haftaki toplantıda gündeme gelmiş oldu. Çalışma Bakanı olasılıkları alternatifli şekilde kabineye sundu. Erdoğan sınırlı olması şartıyla Mehmet Şimşek ve Vedat Işıkhan'dan ortak çalışma yapılmasını istedi. Etki analizi içeren kapsamlı bir çalışma yapıldı ve dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a sunuldu. Sonuçlar AKP Grubu'na iletilecek. Üstünde uzlaşma sağlanan metin, sadece en düşük emekli maaşı olan 3 milyon emekliyi ilgilendiriyor ve maaşların 12 bin TL'ye yükseleceğini içeriyor. Kapsamın genişlemesi ve kademeli artış diğer emekli maaşlarına yansıtılacak gibi durmuyor. Bu durumun ciddi bir tartışma yaratacağı, yüksek prim ödediği halde asgari prim ödeyen apartman görevlisiyle aynı maaşı alacak eğitimli kesimin isyan edeceği ortada. Düzenleme meclis tatile girmeden çalışmaları devam eden torba yasa teklifinden birinin içinde olacak. Sınırlı maaş artışı, meclis tatile girmede yasalaşacak. Düzenleme emekli maaşlarının ödenme takviminden sonra yürürlüğe girerse farklar sonra hesaplara yatacak.' 

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