Oltu'da 18 Çiftçinin Seraları %50 Hibe ile Yenilendi

Erzurum Oltu'da 18 çiftçinin sera örtüleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün %50 hibe desteğiyle yenilendi; proje kapsamında 2024'te 19, 2025'te 18 üreticinin örtüsü değiştirildi.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 09:13
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 09:13
Oltu'da seracılık yatırımı: %50 hibe ile üst örtüler yenilendi

Proje, üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor

Erzurum'un Oltu ilçesinde 18 çiftçinin seralarının üst örtüleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sağlanan %50 hibe desteğiyle yenilendi.

Oltu ilçe merkezi ve mahallelerinde toplam 38 çiftçi, 25 bin metrekare alanda seracılık faaliyetinde bulunuyor. "Erzurum İli Plastik Sera Üst Örtülerinin Yenilenmesi Projesi" kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 18 üreticiye üst örtü desteği sağladı.

Proje uygulamalarında 2024 yılında 19, 2025 yılında ise 18 üreticinin sera üst örtüleri yenilendi. Yetkililer, talepte bulunan tüm seracıların başvurularının olumlu karşılandığını bildirdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, 2025 yılı için projenin toplam bütçesinin 180 bin TL olduğunu ve bunun 60 bin TL'sinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hibe olarak karşılandığını açıkladı. Destekten faydalanan çiftçiler, verilen destek nedeniyle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Örtü dağıtım törenine Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Belediye Başkan Yardımcısı İsrafil Aslan, Oltu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Temel Aslan, MHP İlçe Başkanı Vedat Sağlam ve çok sayıda çiftçi katıldı. Yetkililer, projenin Oltu'da seracılığın gelişmesine ve üretim kapasitesinin artmasına önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

