Ömer Bolat: Milli Ekonominin Temeli Güçlü Gümrüklerdir

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü çerçevesinde düzenlenen ‘Dünya Gümrük Günü Yıl Dönümü’ basın toplantısında konuştu. Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, gümrükler aracılığıyla yürütülen uluslararası ticaretteki gelişmeler ele alındı.

Gümrükler, ticaretin omurgası

Programda konuşan Bolat, Ticaret Bakanlığı’nın temel omurgasının dış ticaret, gümrükler, iç ticaret, esnaf, iş dünyası ve şirketler olduğunu belirtti. Bakan Bolat, gümrüklerden geçen yıl toplam 800 milyar dolar mal ve hizmet ihracat ve ithalatı yapıldığını hatırlatarak, gümrük çalışmalarının önemine dikkat çekti.

Bolat, "Ticaret demek lojistik, gümrükleşme, gümrük müşavirliği demektir. O zaman diyebiliriz ki milli ekonominin temeli güçlü gümrüklerdir" ifadelerini kullandı.

Gümrüklerin büyüklüğü ve operasyonel veriler

Bakan, teşkilat yapısına ilişkin şu bilgileri paylaştı: Toplam 161 gümrük idaremiz bulunuyor ve Ticaret Bakanlığı kadrolarının yaklaşık %75’i gümrük çalışanlarından oluşuyor. Bu teşkilat, toplam vergi gelirlerinin yüzde 20’sini topluyor. Gümrükten tahsil edilen bedeller anında elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığı’na aktarılıyor.

Bolat, operasyon hacmini rakamlarla özetledi: Yılda yüz 87 milyon yolcu, 12 milyon araç, 8 milyon 400 bin ihracat ve idare konteyneri gümrüklerden geçiyor; bir milyona yakın uçak seferi ve 107 binden fazla gemi seferi gerçekleşiyor. Ayrıca 5,1 milyon tır ve 5 milyon binek yolcu aracı sınır kapılarından geçiyor ve tüm bu işlemler bir yıl içinde başarıyla tamamlanıyor.

Dijitalleşme, hedefleme ve denetim

Bolat, dünyada tanımlanmamış bir ticaret savaşının sürdüğünü ve gümrük vergilerinin bu savaşın önemli araçlarından biri olduğunu belirterek, Dünya Ticaret Örgütü’nün durumunu takip ettiklerini ifade etti. Dünya Gümrük Örgütü’nün 2006 yıllı temasının ‘Gümrük Teyakkuz Ve Kararlılıkla Toplumu Koru’ olduğunu hatırlatan Bolat, gümrük idarelerinin hem ticareti kolaylaştırma hem de toplumu ve ülke ekonomisini koruma sorumluluğunu aynı anda yürüttüğünü vurguladı.

Gümrük güvenliğini artırma yaklaşımını açıklayan Bolat, her işlemi aynı düzeyde kontrol etmek yerine doğru beyanı, doğru yükü, doğru aracı, doğru rotayı zamanında tespit etmenin önemine değindi. Veri analizi, yapay zeka yöntemleriyle raporlama ve hedefleme çalışmaları sayesinde karar süreçlerinin iyileştiğini söyledi ve "Akıllı gümrükler hızlı etkin ticaretin anahtarıdır" dedi.

Denetim mekanizmalarıyla ilgili olarak Bolat, gümrük ve kontrol birimlerinin arka planda yapılan işlemleri sürekli denetlediğini belirtti. Sonradan kontrol ve ikinci kontroller aracılığıyla kamunun gelir hakkının korunabildiğini vurguladı ve şunları paylaştı: "Geçen yıl 2025’te Teftiş Kurulu Başkanlığı Risk Kontrol Genel Müdürlüğü ve gümrük teşkilatımızın iş birliğiyle yapılan bu sonradan kontrol ve ikinci kontrollerle de tam 13 milyar 600 milyon lira kamunun gelir hakkını tespit ettik ve mükelleflere tahakkuk ettirilerek tahsil yoluna getirdik."

Hedefler ve vefa

Bu yıl için büyük hedefler olduğunu belirten Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 410 milyar dolar ihracat hedefi'ne ulaşmak için çalışmaların süreceğini ifade etti.

Bakan Bolat’ın konuşmasının ardından, Dünya Gümrük Örgütü tarafından görevi üstün gayret, dikkat ve kararlılıkla yerine getiren kamu personeli ve özel sektör çalışanlarına ‘Dünya Gümrük Günü Liyakat Sertifikası’ takdim edildi.

