Ömer Bolat: Tarım ve Gıdada 22 Yılda 3 Katlık Büyüme

Ticaret Bakanı Ömer Bolat IAOM Eurasia Konferansı'nda Konuştu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 4. IAOM Eurasia Konferansı ve Sergisinin açılışında yaptığı konuşmada Türkiye'nin tarım ve gıda sektöründeki gelişmelerine ve küresel arz güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Üretimde 22 Yılda Üç Kat Artış

Bolat, tarım ve gıda sektörünün ekonomi içindeki önemine vurgu yaparak sektörün üretimindeki performansı paylaştı. Konuşmasında yer verdiği sözleriyle dikkat çekti: "Türkiye'miz, tarım ve gıda sektöründe Tarım ve Orman Bakanlığı'mızın, hükümetimizin çok büyük ve yoğun çalışmaları sonucunda üretimini dolar bazında son 22 yılda 3 katına yükseltmiştir. 24 milyar dolar üretimden 74,5 milyar dolar üretime yükseltmiştir."

Tarım ve gıda zincirinde tarladan markete kadar yaklaşık 10 milyon kişinin istihdam edildiğini belirten Bolat, nüfus ve turizmdeki artışa da işaret etti: nüfus 65 milyonten 86 milyona, turiste ev sahipliği 12 milyonden 62 milyone yükselmiştir. Bu gelişmelerle Türkiye'nin gıda arzında nadir derecede kendi kendine yeterli ülkelerden biri olduğunun altını çizdi.

İhracatta Büyük Atılım

Gıda arz güvenliğinin öncelikleri olduğunu söyleyen Bolat, üretim fazlasının dış pazarlara yönlendirildiğini vurguladı. Türkiye'nin gıda ihracatının son 22 yılda 3 milyar dolar seviyesinden 32,5 milyar dolara çıktığını açıkladı. Öne çıkan kalemler ise şu şekildedir: hububat 12 milyar dolar, yaş meyve-sebze 3,5 milyar dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller 3,4 milyar dolar, meyve-sebze mamulleri 2,7 milyar dolar, fındık mamulleri 2,6 milyar dolar, kuru meyve 1,8 milyar dolar, zeytin ve zeytinyağı 813 milyon dolar.

Bolat, tarım ve gıda üretiminde ana yetkili makamın Tarım ve Orman Bakanlığı olduğunu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve ekibinin sektördeki artışta önemli rol oynadığını belirtti. Üretim sonrası fiyat oluşumunda ise Ticaret Bakanlığının tüketicilerin makul fiyatlarla ürünlere ulaşmasını sağlama sorumluluğunu vurguladı ve üçlü koordinasyonla piyasa istikrarı için adımlar attıklarını söyledi.

Buğday ve Bölgesel Strateji

Bolat, Türkiye'nin stratejik konumunun arz güvenliği açısından önemine dikkat çekti. Karadeniz Tahıl Girişimi bağlamında BM ile yapılan çalışmalar sonucu bir yılda 33 milyon ton tahılın dünya pazarlarına ulaştırıldığını, bunun binden fazla gemilerle gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Buğdayda 2023'te üretimin 22 milyon tona ulaştığını, bu yıl ise Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilk tahminine göre 19,6 milyon ton buğday üretimi beklendiğini açıkladı. Türkiye'nin un ihracatında birinci, makarna ihracatında ise dünyada ikinci sırada olduğuna dikkat çekti.

İklim Değişikliği ve Politikalar

Bolat, son 10-15 yılda iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerinde yarattığı olumsuz etkilerden bahsetti ve Türkiye'nin bu alandaki politikalarını özetledi. TBMM'de yaklaşık 1,5 ay önce kabul edilen İklim Kanunu, 2021'de onaylanan Paris İklim Anlaşması ve 2053e kadar sıfır hedefi ile Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakatı'na uyum çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Ayrıca 2026da başlayacak sınırda karbon düzenlemeleri ve ticaret emisyon sistemi uygulamalarına hazırlık yapıldığını ifade etti.

Destekler ve Kapanış

Ticaret Bakanlığı tarafından tarımsal ticarete yönelik verilen destekler arasında Turquality, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi ve Gıda ve Tarım İhracatlarında Teknik Engellerin Aşılması projelerini sayan Bolat, açılış konuşmasının ardından konferansa katılan şirketlerin stantlarını ziyaret etti.

