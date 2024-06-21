Ona yatırım yapanlar eyvah eyvah diyecek! O tarihte paraşütsüz çakılacak

Yatırım dünyasında gözler, çeşitli finansal araçlara yönelmişken, ekonomist Atilla Yeşilada'nın bayram sonrası piyasalarda beklenen dalgalanmalara işaret etmesi dikkat çekiyor.

FAİZ ORANLARI ARTTI, BORSA REKOR SEVİYELERE ULAŞTI

Merkez Bankası'nın politika faizini %50'ye çıkarmasının ardından dolar kuru 32,2 seviyesinde istikrar kazandı. Ancak FED'in faiz kararının ardından dolar kuru 32,2'den 32,8'e yükseldi. Son üç ay içinde mevduat faizleri, doların getirisini aşarak öne çıktı. Mevduat faizi %55'e kadar çıkarken, şu an %51 civarında seyrediyor.

BORSADA KÜÇÜK ÇAPLI ARTIŞ

Mevduat faizlerinin tercih edilmesine karşın, 10.000 puanlık tarihi zirveyi geçerek rekor kıran borsa ilgi odağı oldu. Borsa, 10.800 seviyelerinden 10.000 seviyesine düşse de, bayram öncesinde yaşanan küçük çaplı bir ralli ile 10.471 puanla kapanış yaptı.





KESKİN SATIŞ BEKLENTİSİ

Atilla Yeşilada, bayram sonrası piyasaların izleyeceği rotaya dair uyarılarda bulundu. Ekonomist, borsa yatırımcılarına keskin bir satış beklentisi konusunda önemli bir uyarı yaptı. Yeşilada, "Bayramdan sonra Türkiye'de piyasalarda sert bir düşüş olasılığı gündeme gelebilir. Muhtemelen Mehmet Şimşek tarafından uzun süredir basında tartışılan ancak detayları net olmayan vergi paketi açıklanacak. Daha önce de bahsettiğim gibi, bu durum borsada kazançların realize edilmesine veya düzeltme trendinin yeniden başlatılmasına neden olabilir" dedi.

Not: Bu haberdeki değerlendirmeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez.