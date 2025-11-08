Oneo Ferah Stüdyo Açıldı: Mobil İçerik Stüdyosu İçerik Üreticileriyle Buluştu

Oneo Ferah Stüdyo kapılarını açtı

Oneo, içerik üreticilerine özel ferah ve yenilikçi buluşma noktası Oneo Ferah Stüdyo'yu hayata geçirdi. 8-9 Kasım tarihlerinde Emaar AVM'de ilk kez içerik üreticileriyle buluşan stüdyo, yıl boyunca üniversiteler başta olmak üzere farklı lokasyonlarda ilham vermeye devam edecek.

Açılış ve katılımcılar

Stüdyonun açılışı, Oneo'nun Pazarlama Direktörü Tuba Akyüz'ün ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Açılışa markanın yüzü ünlü oyuncu ve komedyen Eser Yenenler ile sosyal medyanın sevilen içerik üreticileri Kartal Gökberk ve Ceren Yaldız katıldı.

Nasıl katılınır, ödüller neler?

Mobil içerik stüdyosunda içerik üretmek isteyenler ağırlanacak; her durakta çekilen içerikler arasından seçilecek üç içerik sahibi, Kartal Gökberk ile içerik çekme şansı yakalayacak. Ayrıca seçilen içerikler markanın sosyal medya hesaplarında paylaşılacak. Türkiye genelindeki yolculuk tamamlandığında, tüm duraklarda en çok beğeni alan içerik sahibi ise markanın dijital reklam filminde Eser Yenenler ile yer alma fırsatı elde edecek.

Stüdyonun gelecek durakları ve etkinlik takvimiyle ilgili güncel bilgiler "oneoferahstudyo.com" web sitesi ve "ulkeroneo" Instagram hesabı üzerinden duyurulacak.

Tuba Akyüz: "Oneo, ferahlığı ilham ve yenilikle buluşturdu"

Markanın Pazarlama Direktörü Tuba Akyüz, açılışta şu ifadeleri kullandı:

"Markamız için yemek sonrası ferahlık temasını iletişimimizin merkezine yerleştirirken, tüketicilerin günlük yaşamındaki bir alışkanlığı, güçlü bir marka duygusuna dönüştürdük. Bunun için dijital dünyada yürüttüğümüz enerjik ve eğlenceli kampanyalarla bu bakışımızı daha da güçlendirdik. Bugüne kadar sosyal medyada gençlerle kurduğumuz yakın ilişki, Oneo’nun enerjisini, mizahını ve samimiyetini doğrudan yansıttı. Şimdi de bu konumlandırmamızı bambaşka bir boyuta taşıyan yeni projemizle ferahlık hissini bu kez içerik üretmek isteyenler için ilham ve yeni fikirlerle birleştirerek, Oneo Ferah Stüdyo’yu hayata geçirdik. İçerik üretimi için gerekli tüm donanıma sahip bu stüdyo, içerik üreticilerini teşvik ederek ilham veren bir buluşma noktası olacak. Marka yüzü Eser Yenenler ve içerik üreticileri Kartal ile Ceren’in de katkılarıyla markamızın ferahlığını dijital dünyada ilham veren bir deneyime dönüştüreceğiz. Ferahlığı içeriklerine taşıyıp yenilikçiliği göstermek isteyen herkesi Oneo Ferah Stüdyo’da içerik üretmeye davet ediyoruz".

Eser Yenenler: Projeye katılmaktan memnuniyet duyuyor

Stüdyonun açılışına katılan ünlü oyuncu ve komedyen Eser Yenenler ise şunları söyledi:

"Marka yüzü olarak böylesine yenilikçi ve ilham verici bir projede yer almak benim için gerçekten çok keyifli. Oneo, mobil içerik üretim stüdyosu projesiyle ferahlığını içerik üreticileriyle buluşturuyor. Ferah Stüdyo, üretmek isteyen herkes için fikirlerin yeniliklerle buluştuğu ilham verici bir alan sunuyor. Hep birlikte çok keyifli bir süreç yaşayacağımıza inanıyorum. Özellikle en iyi videonun sahibini tanımak ve onunla birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum".

Oneo Ferah Stüdyo, içerik üreticilerine yönelik donanımı ve yolculuğu boyunca sunacağı fırsatlarla markanın dijital kimliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

