OPEC Ağustos Ayında Petrol Üretimini Düşürdü

OPEC Ağustos Raporu Açıklandı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), ağustos ayına ait ham petrol üretim verilerini açıkladı. Geçtiğimiz ay, OPEC'in günlük üretiminde 197 bin varil azalma gerçekleşerek toplam üretim 26 milyon 590 bin varil seviyesine düştü.

Nijerya ve Libya Üretim Farklılıkları

OPEC'in raporuna göre, ağustosta ham petrol üretimi en fazla artış gösteren ülke Nijerya oldu. Nijerya'da günlük üretim 57 bin varil artarak 1 milyon 448 bin varile ulaştı. Öte yandan, Libya'da günlük üretimde kaydedilen düşüş ise 219 bin varil ile en fazla dikkat çeken sayı oldu ve üretim 956 bin varile geriledi.

Suudi Arabistan ve OPEC+ Üretim Durumu

OPEC'in en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan'da ise günlük üretim, 25 bin varil azalarak 8 milyon 983 bin varile düştü. OPEC+ grubunun toplam ham petrol üretimi ise 304 bin varil azalmış olup 40 milyon 655 bin varil olarak kaydedildi.

Küresel Petrol Talebine Revizyon

Ayrıca OPEC, küresel petrol talebine dair tahminini 80 bin varil aşağı yönlü revize etti. Bu yıl, küresel petrol talebinin geçen yıla göre günlük 2 milyon varil artarak 104 milyon 240 bin varil olması bekleniyor.

OECD ve OECD Dışı Talep Beklentileri

OECD ülkelerinde petrol talebinin 2023 yılında günlük 130 bin varil artışla 45 milyon 780 bin varil olacağı öngörülürken, OECD dışı ülkelerde ise talebin günlük 1 milyon 900 bin varil artması bekleniyor.

2025 Talep Artışı Öngörüsü

Son olarak, OPEC, 2025 yılında küresel talebin 1 milyon 740 bin varil artarak 105 milyon 990 bin varile ulaşacağını öngörüyor. Bu öngörü, bir önceki raporda tahmin edilen artışın günlük 40 bin varil altında kaldığını göstermektedir.