Opel o modelinde bomba gibi indirim yaptı! Aylık 16 bin TL ödeyen anahtarı kapacak

Opel Mokka İçin Yeni Kampanya: Sıfır Araç Sahibi Olmak Artık Daha Kolay!

Opel, SUV segmentindeki rekabeti modern tasarımı ve teknolojik özellikleriyle aşan Mokka modeli için Türkiye'de yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya, müşterilere sıfır kilometre Opel Mokka sahibi olma fırsatı sunuyor ve otomobil piyasasına canlılık getiriyor.



Kampanya Detayları:

Opel'in sunduğu kampanya kapsamında, müşterilere 200.000 TL'ye kadar kredi imkanı sağlanıyor. Bu kredi 12 ay vadeli ve faizsiz olarak sunuluyor. Müşteriler sadece 1.000 TL kredi tahsis ücreti ödüyorlar. Böylece, aylık 16.666 TL taksitle Opel Mokka sahibi olmak mümkün oluyor. Kredi borcu 12 ayın sonunda tamamen kapanıyor ve ek maliyetler ortaya çıkmıyor.

Fiyat Listesi ve İndirimler:

Opel, Mokka için güncel fiyat listesini açıkladı ve kampanya kapsamında bazı modellerde ek indirimler sundu:

Edition Donanımı: Normal fiyatı 1.567.900 TL olan bu model, kampanya indirimiyle 1.392.000 TL'ye düşürüldü.



GS Donanımı: 1.737.900 TL

Ultimate Donanımı: 1.825.900 TL

Bu fiyatlar, farklı donanım seçeneklerine göre değişiklik gösterebilir. Özellikle Edition donanımındaki indirim, kampanyanın en dikkat çeken avantajlarından biri olarak öne çıkıyor.





Opel Mokka, SUV segmentinde öne çıkan bir model olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Modern tasarımı, yüksek performansı ve teknolojik özellikleriyle özellikle şehir içi kullanım için ideal bir seçenek sunuyor. Güçlü motoruyla uzun yolculuklarda da konforlu bir sürüş sağlıyor.

Mokka'nın geniş iç mekanı, dijital gösterge paneli ve gelişmiş multimedya sistemi gibi teknolojik özellikleri, sürüş deneyimini daha da zenginleştiriyor. Ayrıca, çeşitli sürüş destek sistemleriyle güvenliği ön planda tutuyor. Bu özellikler, kullanıcıların hem konforlu hem de güvenli bir sürüş deneyimi yaşamasına olanak tanıyor.



Opel Mokka, kompakt boyutları ve şık tasarımıyla şehir içi trafiğe uygun olmasının yanı sıra, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımlarıyla da dikkat çekiyor. Bu özellikleriyle SUV segmentinde tercih edilen bir model olma özelliğini sürdürüyor.

