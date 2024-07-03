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Opel o modelinde flaş indirim yaptı! Hemen gidene 78 bin TL birden indirim yapılacak

Opel, sevilen model serisinde özel bir indirim ve faizsiz finansman seçeneği ile otomobil severlere hitap ediyor. Bu avantajlı tekliften yararlanmak için geri sayım başladı; sadece 3 gün kaldı!

Yayın Tarihi: 03.07.2024 00:27
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 00:27
Opel o modelinde flaş indirim yaptı! Hemen gidene 78 bin TL birden indirim yapılacak

Türkiye'de elektrikli otomobil tutkunlarının favorisi Opel Mokka için heyecan verici bir kampanya duyuruldu. Opel Mokka'nın elektrikli modelinde indirim fırsatları sunulmakla kalmayıp, araç satın almak isteyenlere özel olarak %0 faizli finansman imkanı da sağlanıyor. Bu sayede, yeni modelin sahibi olmak daha da cazip bir hal alıyor.

Opel Mokka Elektrikli Modelinde Kaçırılmayacak Kampanya

Opel, Mokka modeli için sunulan çekici kampanyayla elektrikli araç hayranlarının ilgisini çekiyor. Faizsiz kredi seçeneği ve dikkate değer indirimlerle öne çıkan bu kampanyada, Opel 78 bin 900 TL'ye varan indirimler sunarken, piyasadaki yüksek talebe rağmen fiyatları sabit tutuyor. Yakıt fiyatlarındaki artışlarla birlikte elektrikli araçlara olan ilgi artarken, Opel Mokka, pazardaki popüler ve tercih edilen modeller arasında yer alıyor. Türkiye'de satışa sunulduğu andan itibaren ilgi odağı olan Opel Mokka-e, avantajlı kampanyasıyla göz dolduruyor.

Opel Mokka

Opel Mokka'da Kaçırılmayacak İndirim Fırsatı

Opel Mokka, altı çeşit renk seçeneğiyle piyasaya sürülüyor ve 78 bin 900 TL'lik cazip indirim tüm müşteriler için geçerli. Elegance, GS ve Ultimate olmak üzere üç farklı donanım paketi bulunan Mokka'nın her biri için bu kampanya uygulanıyor.

Belirlenen araç fiyatı 1 milyon 553 bin 900 TL iken, araç alımlarında 300 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunulmakta. Ayrıca, 12 aylık ödeme planında %0 faiz avantajı da bulunuyor. Online rezervasyon yapanlar içinse, araç fiyatı 1 milyon 475 bin TL olarak belirlenmiş.

Opel Mokka'nın Teknik Detayları

Opel Mokka'nın teknik özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

  •   Batarya Kapasitesi: 46.3 kWh enerji depolama gücü.
  •   Seyahat Menzili: Tam şarj ile 260 kilometre yol kat edebilme.
  •   İvme Performansı: Duruktan 100 km/s hıza 9.2 saniyede ulaşma.
  •   Azami Sürat: Saatte maksimum 150 kilometre hız yapabilme.
  •   Motor Gücü: 100 kW güç üretebilen motor, 136 beygir gücünde.
  •   Motor Torku: 260 Nm dönme momentine sahip.
  •   Şarj Süresi: Bataryanın tamamen dolması için gereken süre 7 saat.
  •   Sürüş Mod Seçenekleri: Eko, Spor ve Normal modlar arasında geçiş yapabilme.

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