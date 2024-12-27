OpenAI, Yapı Değişikliğine Giderek Kamu Yararına Şirket Olmayı Planlıyor

OpenAI, Yapısal Değişiklik Planlarını Duyurdu

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin yaratıcılarından olan OpenAI, mevcut yapısının getirdiği kısıtlamaları ortadan kaldırmak için önemli bir adım atıyor. Şirket, 2025 yılında kar amacı güden kuruluşunu kamu yararına şirket yapısına dönüştürmeyi planladığını açıkladı.

Yönetim Kurulu Fonlama İhtiyacını Değerlendiriyor

OpenAI'dan yapılan resmi açıklamada, yönetim kurulunun yapay zekanın tüm insanlığa fayda sağlama misyonunu en iyi şekilde desteklemek amacıyla şirketin kurumsal yapısını yeniden değerlendirdiği ifade edildi. Açıklamada, OpenAI'nin 2015 yılında kar amacı gütmeyen bir araştırma laboratuvarı olarak göreve başladığı hatırlatılırken, bilgi işlem ve fonlama ihtiyacının artması ile kar amacı güden bir modele geçişin gerekliliği vurgulandı.

Dönüşüm Sürecinin Önemi

OpenAI'nın 2019-2024 yıllarında milyarlarca dolar sermaye toplayarak ve milyonlarca kullanıcıya ulaşan ChatGPT gibi dönüştürücü ürünler piyasaya sürerek hibrit bir model geliştirdiği belirtildi. Bu başarı, daha fazla sermaye ve esneklik ihtiyacını ortaya koydu.

Kamu Yararına Şirket Olma Planları

Açıklamada, OpenAI'nin 2025 yılında ölçeklenebilir finansman sağlama, operasyonlarını daha iyi hizalama ve insanlığın refahını önceleyen bir yapay zeka odaklı ekonomi inşa etme çabalarını güçlendirmek için mevcut kar amacı güden kuruluşunu kamu yararına şirket haline getirmeyi planladığı ifade edildi. Hem kar amacı güden hem de kar amacı gütmeyen yapılar üzerinde devam edileceği de belirtildi.

Elon Musk ile Dava Süreci

Öte yandan, şirketin kar amacı güden bir yapıya dönüşmesi, Elon Musk tarafından dava konusu olmuştu. Musk, OpenAI'nın kuruluş misyonunu terk ettiği iddiasıyla hukuki süreç başlatmış ve şirketin kuruluş sözleşmesini ihlal ettiğini öne sürmüştü. OpenAI, Musk'ın 2017'de yapay zeka girişiminin kar amacı güden bir yapıda olması gerektiğini desteklediğine dair e-posta ve mesajları yayımlayarak bu iddialara yanıt verdi.

Kamu Yararına Çalışan Şirketlerin Rolü

Kamu yararına çalışan şirketler, kar amacı güderken aynı zamanda toplum, çevre veya belirli bir kamu yararı üzerinde olumlu bir etki yaratma sorumluluğu taşımaktadır. OpenAI'nın yeni yapısının, bu çerçevede yapay zeka teknolojilerini geliştirme amacına katkıda bulunması bekleniyor.