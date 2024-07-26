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OpenAI Yeni Arama Motoru SearchGPT'yi Sunuyor

OpenAI, yapay zeka destekli arama motoru SearchGPT'yi test etmeye başladı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 00:26
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 00:26
OpenAI Yeni Arama Motoru SearchGPT'yi Sunuyor

OpenAI'den Yenilikçi Arama Motoru: SearchGPT

OpenAI'nin yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi, yeni arama motoru SearchGPT'yi duyurdu. Sam Altman, OpenAI Üst Yöneticisi, arama teknolojilerinin geliştirilmesi için büyük bir alan olduğuna inandığını belirtti.

SearchGPT'nin Özellikleri

OpenAI tarafından yapılan açıklamaya göre, SearchGPT kullanıcılarına "net ve ilgili kaynaklarla hızlı ve zamanında yanıtlar" sunmak amacıyla tasarlandı. Bu arama motoru, yapay zeka modellerinin gücünü webden gelen bilgilerle birleştiriyor.

Test Süreci ve Geri Bildirim

Ayrıca açıklamada, bu prototipin kullanımına küçük bir kullanıcı ve yayıncı grubuyla başlanacağı vurgulandı. Kullanıcıların aramalarına webdeki güncel bilgilerle hızlı yanıtlar verilecek ve ilgili kaynaklara net bağlantılar sunulacak.

Gelecek Planları

Geliştirilen bu prototipin geçici olduğu ve gelecekte, en iyi özelliklerin doğrudan ChatGPT'ye entegre edileceği ifade edildi. Sam Altman, X hesabındaki paylaşımında, prototipten öğrenerek arama sistemini daha iyi hale getireceklerini ve teknolojiyi ChatGPT'ye entegre edeceklerini söyledi.

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