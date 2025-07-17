Ordu'da Fındık İşçi Yevmiyeleri Açıklandı

Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, fındık hasadının yaklaştığı bu günlerde işçi yevmiyeleri ve diğer ücretlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Açıklama, Altınordu Ziraat Odası'nda gerçekleştirilen basın toplantısında yapıldı.

Soydan, çalıştırılması yasak olan çocuk işçi ve hasta işçilerin çalıştırılmaması gerektiğini vurgulayarak, bu kurallara uymayan işletme sahiplerine idari para cezası verileceğini hatırlattı. Fındık toplama işlemleri için belirlenen yevmiyelere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Yeni Yevmiye Ücretleri

2025 yılı hasat döneminde fındık hasadında çalışacak tarım işçilerine, brüt asgari ücret dikkate alınarak, günlük net fındık yevmiyesi 1200 lira olarak belirlenmiştir. Bu ücret, yemek işçiye ait olmak üzere hesaplanmaktadır.

Yevmiye uygulamaları şöyle belirlenmiştir:

10-15 işçi için aşçılar 1200 lira, çuvalcılar 1350 lira

15 ve üzeri işçi için aşçılar 1350 lira, çuvalcılar 1500 lira

Kilo ile toplanan bahçelerde çuvalcı ücreti 1650 lira

Katırcı ücreti, katırı ile birlikte 2400 lira

Kilo hesabıyla fındık toplayanların işçi ücretleri 12 lira

Patoz saat ücreti 4000 lira

Tarım aracı ve dayıbaşı ücretleri 1350 lira (15 işçi için), 1500 lira (15 işçiden fazla)

Soydan, ayrıca iş aracılarının İŞKUR Müdürlüklerinden alınmış aracı belgeleri olmadan herhangi bir iş yapmamaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Bu yeni ücret düzenlemeleri, fındık sezonunda çalışan tarım işçileri için önemli bir destek niteliği taşırken, belirlenen kurallara uyulması ise fındık hasadının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için kritik önem taşıyor.

Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan (ortada), hasadı yaklaşan fındıkla ilgili işçi yevmiyesi ve diğer ücretleri açıkladı. Altınordu Ziraat Odası'nda gerçekleştirilen programa, kentteki bazı ziraat odası başkanları da katıldı.

Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan (ortada), hasadı yaklaşan fındıkla ilgili işçi yevmiyesi ve diğer ücretleri açıkladı. Altınordu Ziraat Odası'nda gerçekleştirilen programa, kentteki bazı ziraat odası başkanları da katıldı.