DOLAR
40,28 0,05%
EURO
46,82 0,32%
ALTIN
4.293,62 0,89%
BITCOIN
4.750.473,47 1,46%

Ordu'da Fındık İşçi Yevmiyeleri Açıklandı

Ordu'da fındık hasadı için işçi yevmiyeleri belirlendi. Asgari ücret üzerinden hesaplanan yeni ücretler işçileri memnun etti.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 13:42
Ordu'da Fındık İşçi Yevmiyeleri Açıklandı

Ordu'da Fındık İşçi Yevmiyeleri Açıklandı

Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, fındık hasadının yaklaştığı bu günlerde işçi yevmiyeleri ve diğer ücretlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Açıklama, Altınordu Ziraat Odası'nda gerçekleştirilen basın toplantısında yapıldı.

Soydan, çalıştırılması yasak olan çocuk işçi ve hasta işçilerin çalıştırılmaması gerektiğini vurgulayarak, bu kurallara uymayan işletme sahiplerine idari para cezası verileceğini hatırlattı. Fındık toplama işlemleri için belirlenen yevmiyelere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Yeni Yevmiye Ücretleri

2025 yılı hasat döneminde fındık hasadında çalışacak tarım işçilerine, brüt asgari ücret dikkate alınarak, günlük net fındık yevmiyesi 1200 lira olarak belirlenmiştir. Bu ücret, yemek işçiye ait olmak üzere hesaplanmaktadır.

Yevmiye uygulamaları şöyle belirlenmiştir:

  • 10-15 işçi için aşçılar 1200 lira, çuvalcılar 1350 lira
  • 15 ve üzeri işçi için aşçılar 1350 lira, çuvalcılar 1500 lira
  • Kilo ile toplanan bahçelerde çuvalcı ücreti 1650 lira
  • Katırcı ücreti, katırı ile birlikte 2400 lira
  • Kilo hesabıyla fındık toplayanların işçi ücretleri 12 lira
  • Patoz saat ücreti 4000 lira
  • Tarım aracı ve dayıbaşı ücretleri 1350 lira (15 işçi için), 1500 lira (15 işçiden fazla)

Soydan, ayrıca iş aracılarının İŞKUR Müdürlüklerinden alınmış aracı belgeleri olmadan herhangi bir iş yapmamaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Bu yeni ücret düzenlemeleri, fındık sezonunda çalışan tarım işçileri için önemli bir destek niteliği taşırken, belirlenen kurallara uyulması ise fındık hasadının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için kritik önem taşıyor.

Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan (ortada), hasadı yaklaşan...

Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan (ortada), hasadı yaklaşan fındıkla ilgili işçi yevmiyesi ve diğer ücretleri açıkladı. Altınordu Ziraat Odası'nda gerçekleştirilen programa, kentteki bazı ziraat odası başkanları da katıldı.

Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan (ortada), hasadı yaklaşan...

Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan (ortada), hasadı yaklaşan fındıkla ilgili işçi yevmiyesi ve diğer ücretleri açıkladı. Altınordu Ziraat Odası'nda gerçekleştirilen programa, kentteki bazı ziraat odası başkanları da katıldı.

İLGİLİ HABERLER

İkinci El Araç Alacaklar Dikkat! Yeni Sigorta Düzenlemesi Geldi

Emekliler için Maaş Farkı Ödemeleri İçin Geri Sayım Başladı!

Akbank'tan Özel Sektör Çalışanlarına 9.000 TL Promosyon Müjdesi

İstanbul'da Halı Saha Fiyatlarına %600 Zam: Spor Tutkunları Şokta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Bayraktar: 2024'te Yenilenebilir Enerjide Rekor Kurulu Güç Devreye Alındı
2
Ataşehir Modern'de İlk Yerleşimler Başladı: TMSF Güvencesiyle Hayata Geçti
3
Manisa'da İlk Erkenci Kiraz Hasadı Yapıldı
4
Dijital Türk Lirası'nın Geleceği: Kullanım Alanları Genişliyor
5
ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları 6,2 Milyon Varil Arttı
6
Avro Bölgesi'nde Mart Ayında Şirket Faaliyetleri Yükseliyor
7
Yakup Birinci, TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Seçildi

Ticaret Bakanlığı'ndan Fiyat Etiketi Devrimi: Tüketicilerin Cüzdanını Koruyacak Yenilikler

Yargıtay'dan Emekliler İçin Tarihi Karar: Maaşlara Haciz Yolu Açıldı

Asgari Ücrette Zam Beklentisi Artıyor: Uzmanlar Sonbaharı İşaret Ediyor

ATM'lerdeki Yeni Dolandırıcılık Yöntemi: Hayalet Panel

İkinci El Araç Alacaklar Dikkat! Yeni Sigorta Düzenlemesi Geldi

İller Bankası'ndan 12 İlde Taşınmaz Satışı: Yüzde 35 Peşinat Yeterli!

BDDK Kredi Kartı Borcu Yapılandırması: 48 Ay Vadeli Ödeme İmkanı

Vodafone'lulara 60.000 TL Sıfır Faizli Kredi Fırsatı

Temmuz Ayında SED Ödemeleri Başladı: Ailelere Zamlı Destek

İstanbul'da Halı Saha Fiyatlarına %600 Zam: Spor Tutkunları Şokta

Emekliler için Maaş Farkı Ödemeleri İçin Geri Sayım Başladı!

Akbank'tan Özel Sektör Çalışanlarına 9.000 TL Promosyon Müjdesi