Ordu'da Tekstil Sektörüne İstihdam Garantili Kurs İle Çözüm

Ordu'da Tekstil Sektörünün Eleman İhtiyacı Karşılanıyor

Ordu'da tekstil sektöründe çalışmak isteyenler için önemli bir fırsat doğdu. Dokuma Konfeksiyon Makineci Kursu projesi, kentteki fabrikalarda iş imkanı sunarak eleman ihtiyacını karşılıyor.

Proje Detayları

Altınordu Halk Eğitim Merkezi, Ordu İŞKUR Müdürlüğü ve Ordu Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle başlatılan proje, tekstil fabrikalarının iş gücü ihtiyacını gidermeyi amaçlıyor. Kursa katılanlar, 10 hafta boyunca makine dikişi, overlok ve reçme gibi konularda uygulamalı eğitim alıyor.

Başarı Oranı Yüksek

Şimdiye kadar, kursu başarıyla tamamlayan 200 kişi, kentteki tekstil fabrikalarında işe başlama fırsatı buldu. Altınordu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tuncay Topal, devlet ve özel sektör dayanışması ile açtıkları bu kursların sektörde hızlı bir adaptasyon sağladığını vurguladı.

Uygulamalı Eğitim İle Yetiştirilen Elemanlar

Topal, kursiyerlerin eğitim aldıkları fabrikalarda usta öğreticiler gözetiminde çalışarak sektördeki tüm aşamaları öğrenme imkanı bulduğunu ifade etti. Kursiyerlerimiz, 10 haftalık eğitimlerinin ardından fabrikalarda işlerine devam edebiliyorlar.

Sektör Temsilcilerinin Görüşleri

Altınordu’daki bir tekstil fabrikasının müdürü Özgür Özay, bu kursu sektöre personel yetiştirme açısından önemli buluyor. Eğitim alan kursiyerlerin işi en ince detayına kadar öğrendiğini belirten Özay, “Kursiyerlere uzman ekiplerimizce eğitim veriyoruz. Kursu tamamlayanlar için kapılarımız her zaman açıktır,” dedi.

Kursiyerlerin Mutluluğu

Kursiyerlerden Esra Genç, eğitim sayesinde iş sahibi olduğu için mutluluğunu dile getirdi. “Kurs boyunca işin tüm inceliklerini öğrenme fırsatı bulduk. Bize bu imkanı verdikleri için teşekkür ediyorum,” ifadelerini kullandı. Diğer bir kursiyer Sevda Koç, “Dikiş makinesine oturmayı bile bilmiyordum, şimdi kendi paramı kazanıyorum,” dedi.

Ordu'da tekstil sektöründe nitelikli eleman açığını kapatmaya yönelik bu projelerin devam etmesi, sektöre büyük katkı sağlıyor.

Ordu'da tekstil sektöründe çalışmak isteyenler, "Dokuma Konfeksiyon Makineci Kursu" projesine sayesinde kentteki fabrikalarda iş imkanı buluyor. Proje kapsamında kursa katılanlar, kentteki tekstil fabrikalarında 10 hafta boyunca makine dikişi, overlok ve reçme gibi alanlarda uygulamalı eğitim alıyor.

Ordu'da tekstil sektöründe çalışmak isteyenler, "Dokuma Konfeksiyon Makineci Kursu" projesine sayesinde kentteki fabrikalarda iş imkanı buluyor. Proje kapsamında kursa katılanlar, kentteki tekstil fabrikalarında 10 hafta boyunca makine dikişi, overlok ve reçme gibi alanlarda uygulamalı eğitim alıyor.