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Ordu'da Türk Somonuna 1 Milyar Lira Katkı Beklentisi

Ordu'da üretilen Türk somonunun bu yıl ekonomiye yaklaşık 1 milyar lira katkı sağlaması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 11:04
Ordu'da Türk Somonuna 1 Milyar Lira Katkı Beklentisi

Ordu'da Türk Somonunun Ekonomiye Katkısı

Ordu'da kafes balıkçılığı tesislerinde üretilen Türk somonunun bu yıl kent ekonomisine yaklaşık 1 milyar lira katkı sunması bekleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte deniz sahasının su ürünleri yetiştiriciliği açısından oldukça önemli bir coğrafyaya sahip olduğunu vurguladı. Ordu'nun kıyı şeridinin 121 kilometre uzunluğunda olduğunu belirten Yılmaz, su ürünleri sektörünün ilde önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Yetiştiricilik ve Üretim Verileri

Altınordu ve Perşembe ilçelerindeki 7 ağ kafesinde Türk somonu ve levrek yetiştiriciliği gerçekleştirildiğini söyleyen Yılmaz, iç sulardaki küçük tesislerle birlikte toplamda 4 bin 600 ton somon ve 800 ton levrek üretimi gerçekleştiğini açıkladı.

Yılmaz, bu günlerde Ordu'da somon hasadının yapıldığını ve bu sürecin haziran ayının sonuna kadar devam edeceğini belirtirken, hasadı yapılan somonların iç tüketime sunulmasının yanı sıra ihracatının da yapıldığını ifade etti.

İhracat ve Ekonomik Katkı

Özellikle Rusya ve Japonya, Türk somonu ihracatı yapılan ülkelerin başında gelmektedir. Bu ülkelere Avrupa Birliği ülkeleri de eklenmektedir. Yılmaz, bu yıl Türk somonu ihracatından il il ekonomisine 1 milyar lira katkı beklediklerini dile getirdi.

Son olarak, Yılmaz, kafes balıkçılığı üretiminde çevre hassasiyetine dikkat edildiğinin altını çizerek, üretim sürecinde Tarım ve Orman Bakanlığının mevzuatları çerçevesinde her türlü tedbirin alındığını kaydetti.

Ordu'da kafes balıkçılığı tesislerinde üretilen Türk somonunun bu yıl kent ekonomisine yaklaşık 1...

Ordu'da kafes balıkçılığı tesislerinde üretilen Türk somonunun bu yıl kent ekonomisine yaklaşık 1 milyar lira katkı sunması bekleniyor.

Ordu'da kafes balıkçılığı tesislerinde üretilen Türk somonunun bu yıl kent ekonomisine yaklaşık 1...

Ordu'da kafes balıkçılığı tesislerinde üretilen Türk somonunun bu yıl kent ekonomisine yaklaşık 1 milyar lira katkı sunması bekleniyor.

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