Ormanlara 6 Ayda 10,9 Milyar Lira Harcandı — OGM 2025 Raporu

Ormanlara 6 ayda yaklaşık 10,9 milyar lira harcandı

MEHMET CAN TOPTAŞ - Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yılın ilk 6 ayında ormanların ve doğanın korunması ile sürdürülebilir yönetimi için yaklaşık 10,9 milyar liralık harcama yaptı. Bu bilgi, AA muhabirinin OGM'nin 2025 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'ndan yaptığı derlemeye dayanıyor.

Orman varlığı ve dikili ağaç serveti

OGM raporuna göre Türkiye'nin orman varlığı, envanter çalışmaları ve ağaçlandırma faaliyetleriyle artırıldı. 1973 yılında 20 milyon 199 bin 296 hektar olan orman varlığı, 2015'te 22 milyon 342 bin 935 hektara, 2023'te 23 milyon 363 bin 71 hektara ve geçen yıl itibarıyla da 23 milyon 363 bin 84 hektara yükseldi.

Ormanlardaki çapı 8 santimetreden büyük gövdeli ağaçlar "ağaç serveti" olarak tanımlanıyor. Türkiye'de 1973-2024 döneminde dikili ağaç servetinin yıllık büyümesi 1,79 milyar metreküp oldu.

Harcamaların dağılımı

OGM, Ormanların ve Doğanın Korunması ile Sürdürülebilir Yönetimi Programı kapsamında; ormanların ve kaynaklarının korunması için 7 milyar 730 milyon 447 bin 889 lira, geliştirilmesi ve genişletilmesi için 2 milyar 922 milyon 208 bin 258 lira ve işletilmesi için 208 milyon 221 bin 341 lira harcadı. Toplamda bu programa 10 milyar 860 milyon 877 bin 488 lira ayrıldı ve bunun kurum bütçesi içindeki oranı %23,87 olarak kaydedildi.

Diğer programlara yapılan harcamalar ise şöyle:

Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi Programı: 1 milyar 780 milyon 520 bin 608 lira (kurum bütçesi içindeki oran %3,91).

Kırsal Kalkınma Programı: Orman köylülerinin kalkındırılması ve desteklenmesi amacıyla ocak-haziran döneminde 2 milyar 510 milyon 766 bin 350 lira harcandı (kurum bütçesi içindeki oran %5,51).

OGM'nin diğer programları dahil edildiğinde, yılın ilk 6 ayında toplam harcama 15 milyar 947 milyon 747 bin 906 lira olarak gerçekleşti.

Ağaçlandırma, fidan üretimi ve bakım çalışmaları

Genel Müdürlük, yıl içinde 5 bin hektarı endüstriyel ağaçlandırma olmak üzere 10 bin hektar ağaçlandırma tesisi programladı. Bu kapsamda 6 ayda 2 bin 303 hektarda ağaçlandırma ve 1 bin 15 hektarda endüstriyel ağaçlandırma çalışması gerçekleştirildi.

Ayrıca, 74 milyon 722 bin fidan üretimi ve 51 milyon 300 bin fidan bakımı yapıldı. Bakım çalışmaları 320 bin 497 hektar alanda yürütüldü; 16 bin 878 hektar alanda doğal ve 1 bin 745 hektar alanda yapay gençleştirme tamamlandı. Rehabilitasyon çalışmaları kapsamında ise 4 bin 747 hektar alanda çalışma yürütüldü.

Koruma, ekoturizm ve biyolojik çeşitlilik

Türkiye'de 1,946 orman parkı ve 863 bal ormanı bulunurken, yıl içinde 34 orman parkı ve 11 bal ormanı tesis edildi; ayrıca 22 orman parkının tescili kaldırıldı. Genel Müdürlükçe 131 bin 298 hektar alanda envanter çalışması yapıldı. Ekoturizm alanı yönetim plan sayısı 130a ulaşırken, 6 ekoturizm alanı planlandı.

Biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla 2 orman işletme müdürlüğünde biyoçeşitliliğin orman amenajman planlarına entegrasyonu sağlandı.