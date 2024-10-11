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Oruç Reis'in Yeni Görevi: Süveyş Kanalı'ndan Somali'ye İlerliyor

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Somali'ye doğru güney rotasıyla yeni göreve başladı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 11:16
Oruç Reis'in Yeni Görevi: Süveyş Kanalı'ndan Somali'ye İlerliyor

Oruç Reis'in Süveyş Kanalı Geçişi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Süveyş Kanalı’nı geçerek Somali’ye doğru güvenli bir şekilde ilerlediğini duyurdu.

Sosyal Medyada Duyuruldu

Bakan Bayraktar, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, 5 Ekim'de İstanbul Boğazı’ndan yeni görevine uğurlanan Oruç Reis’in gelişimine dikkat çekti. Paylaşımında, "Oruç Reis sismik araştırma gemimiz, beraberindeki destek gemileri ve Deniz Kuvvetlerimize bağlı fırkateynlerle Süveyş Kanalı’nı geçerek Somali’ye doğru güvenle ilerliyor." ifadelerini kullandı.

Somali Açıklarında Sismik Araştırma Faaliyetleri

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Oruç Reis, Akdeniz, Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz rotası üzerinden Somali açıklarına ulaşıyor. Ekim ayı sonlarına doğru Somali açıklarında bulunan Oruç Reis, ruhsatı alınmış üç deniz yetki alanında petrol ve doğal gaz için sismik çalışma gerçekleştirecek.

Destek Gemileri ve Faaliyet Süresi

Oruç Reis’e görev süresi boyunca, Deniz Kuvvetleri’nden iki fırkateyn ile birlikte Zağanos Paşa Destek Gemisi, Sancar Platform Destek Gemisi ve Ataman Takip Gemisi refakat ediyor. Gemi, Somali açıklarında toplamda yaklaşık yedi ay sürecek faaliyetinde üç boyutlu sismik çalışma yaparak hem doğal gaz hem de petrol için veri toplayacak.

Veri Analiz Süreci

Toplanan verilerin, Türkiye’nin başkenti Ankara'da analiz edileceği ve çıkan sonuçlara bağlı olarak belirlenen lokasyonlarda sondaj çalışmaları yapılacağı bilgisi verildi.

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