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OSB'lerde 1076 Yatırım İçin Tahsis Başvurusu Yapıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, OSB'lerde 4 ayda 1076 yatırım için yer tahsisi başvurusu alındığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 12:19
OSB'lerde 1076 Yatırım İçin Tahsis Başvurusu Yapıldı

1076 Yatırım İçin Yer Tahsisi Talepleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, organize sanayi bölgelerinde (OSB) son 4 ayda toplam 1076 yeni yatırım için yer tahsis başvurusunun yapıldığını bildirerek, bu konudaki gelişmeleri paylaştı.

Bakan Kacır, yaptığı yazılı açıklamada, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nde geçen yıl gerçekleştirilen düzenlemelerin ardından devreye alınan uygulamanın etkilerini değerlendirdi. OSB'lerdeki şeffaflık ve kural bazlı tahsis süreçlerinin sanayiciler tarafından büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

Kacır, “Her ayın ilk pazartesi günü OSB'lerde tahsise açılan tüm yatırım yerlerini çevrim içi erişime sunduğumuz uygulamanın ilk 4 ayında, 153 OSB'de 1076 yatırım yeri için sanayicilerimiz 2010 başvuru gerçekleştirdi.” bilgisini verdi. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında durmak, duraksamak yok” diyerek sürecin hızla devam edeceğini vurguladı.

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