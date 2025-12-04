Osmaneli'nde Zeytin Hasadı Sona Erdi: Rekolte Düşüşü ve Fiyat Tepkisi

Hasat ve üretim verileri

Orta Sakarya Vadisi'ndeki mikroklima etkisine sahip Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, yarım asırdır üretim yapılan zeytinliklerde bu yılki hasat sona erdi. Bölgedeki dağlar ve Sakarya Nehri etkisiyle kendine özgü koşullara sahip alanlarda, geçen yıla göre üretimde belirgin bir düşüş kaydedildi.

Bilecik genelinde toplam 18 bin dekar alanda üretim yapılırken, bunların 11 bin 500 dekarlık kısmı Osmaneli'nde bulunuyor. Toplanan ürünün toplam rekoltesi 2 bin ton olarak açıklandı; üreticileri hayal kırıklığına uğratan bu düşüş, özellikle yağlık zeytin miktarının neredeyse yok denecek kadar az olmasına neden oldu.

Hasat sonrası zeytinler boylama makinesinde yağlık, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıf ve elek üstü olarak ayrılıyor. Ayrılan ürünler, Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'ne satıldıktan sonra tüketiciye ulaşıyor. Dip zeytinleri ise fabrikalarda yemeklik olarak işleniyor.

Osmaneli'li üreticiler, zeytinin zedelenmesini ve toprakla temasını önlemek için ağaç altına "Yaygı" sererek, hasadı genellikle sırıkla ve tarakla gerçekleştiriyor.

Üreticinin tepkisi: Fiyat ve maliyet baskısı

Hasat sezonunda fiyatların üreticiyi memnun etmediğini söyleyen Ramazan Uysal, "35 yıldır zeytincilik işiyle uğraşıyorum. Bu sene zeytin fiyatları Marmara Birliğin açıkladığı fiyatlar çok düşük. Geçen yıla göre zeytin oranı düşük, yani yağlık zeytin yok bu sene" dedi.

Uysal, sınıflandırma ve satış sürecini anlatarak fiyat farklarına vurgu yaptı: “Elek üstü dediğimiz fiyat 160 lira, ama marketlerde 500 lira, 600 lira piyasası. 1 numara 150 lira, 2 numara, 3 numara bu şekilde ayırıyoruz. Verimlilik çok düşük bu sene, yani geçen yıla göre çok düşük.”

Üretim maliyetlerindeki artışa da dikkat çeken Uysal, “Geçen sene ilaç fiyatımız 50 liraysa bu sene 90 lira. Gübre pahalı, mazot ona keza. Mazot yüksek; çiftçi duman oldu yani bu sene” ifadelerini kullandı.

